Οικονομία

Ιδιοκτήτης e-shop επιχείρησε να δωροδοκήσει στελέχη της ΔΙΜΕΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν τα στελέχη της ΔΙΜΕΑ σε ιδιοκτήτη επιχείρησης με μαϊμού προϊόντα.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης ηλεκτρονικού καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας, για απόπειρα δωροδοκίας σε στελέχη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) ενώ κατά τη διάρκεια ελέγχου καταστράφηκαν περίπου 1.600 τεμάχια απομιμητικών αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουλίου, στελέχη της ΔΙΜΕΑ διενήργησαν ελέγχους στη φυσική έδρα ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν περίπου 1.600 τεμάχια απομιμητικών αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 7.000 ευρώ.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να δωροδοκήσει με το ποσό των 1.500 ευρώ. τον επικεφαλής προϊστάμενο της διεύθυνσης Ανάλυσης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και ελεγκτές τής εν λόγω διεύθυνσης, προκείμενου να ακυρωθεί ο έλεγχος.

Ο επικεφαλής του κλιμακίου ελέγχου ενημέρωσε άμεσα τον αστυνομικό που συνόδευε το κλιμάκιο, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να οδηγηθεί στο τμήμα Ασφαλείας Ομόνοιας με τις κατηγορίες περί χρηματισμού δημόσιων λειτουργών και περί πλαστογραφίας προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ηλεία - Σηκώθηκαν ενάερια μέσα

Σήφης Βαλυράκης: Αποφυλακίζονται οι δύο ψαράδες

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Τι μας επιφυλάσσει το καλοκαίρι σε όλους τους τομείς (βίντεο)