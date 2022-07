Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε και την Παρασκευή η λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ μικρές αυξομειώσεις καταγράφονται στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, όπως και στις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18948 νέα κρούσματα την Παρασκευή, τα 10126 εκ των οποίων στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλονίκη διαγνώστηκαν 1859 νέα κρούσματα.

Τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων καταγράφηκε ακόμη στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Αχαϊας

Βοιωτίας

Έβρου

Ευβοίας

Ζακύνθου

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλειου

Θεσπρωτίας

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας?

Κέρκυρας

Κεφαλληνίας

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας?

Ροδόπης

Ροδου?

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χαλκιδικής

Χανίων??

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

