Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης να φύγει πριν η βλάβη γίνει ανήκεστος για την ελληνική κοινωνία

Επίθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από την Σάμο στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου.



Περιοδεία στην αγορά στο Βαθύ της Σάμου πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. Κατά την περιοδεία του συζήτησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές για τις εκρηκτικές αυξήσεις και τη δραματική μείωση των εισοδημάτων και τζίρου, την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς «στα συσσωρευμένα χρέη τους προστίθενται τώρα και οι επιστρεπτέες προκαταβολές για την πανδημία, τις οποίες ζητά πίσω η κυβέρνηση».

«Όπου βρεθεί κανείς, το κύριο που ακούει είναι ότι δεν πάει άλλο με την ακρίβεια. Και εδώ από την Σάμο. Τη Σάμο που ακόμα μετράει τις πληγές από τον σεισμό 18 μήνες μετά, και δεν έχουν δοθεί άδειες, δεν έχουν επισκευασθεί τα σπίτια. Το κύριο, όμως, θέμα είναι και εδώ η καθημερινότητα. Η δυσκολία νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν, όταν πια η ακρίβεια έχει ξεφύγει», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας μετά την περιοδεία του.

«Είμαστε η χώρα με τις υψηλότερες τιμές στο ρεύμα, τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα, τον μεγαλύτερο πληθωρισμό, το χαμηλότερο όμως εισόδημα. Και την ίδια ώρα τα καρτέλ αλωνίζουν με τις πλάτες της κυβέρνησης», σημείωσε, διαμηνύοντας πως «ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει λοιπόν να το συνειδητοποιήσει». «Δεν έχει νόημα να μαδάει την μαργαρίτα για εκλογές. Αυτό που έχει νόημα είναι να συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να συνεχίσει η κοινωνία άλλο έτσι», τόνισε και κατέληξε:

«Αντί λοιπόν να επιβαρύνει και άλλο συνταξιούχους, επιχειρηματίες. Κοροϊδεύοντας τους συνταξιούχους με τα αναδρομικά -ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι τα δικαιούνται, τριακόσιες χιλιάδες μόνο θα τα πάρουν και αυτά κουτσουρεμένα. Μέσα σε όλους λογαριασμούς και τα χρέη έρχονται τώρα για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και οι επιστρεπτέες προκαταβολές.

Αντί λοιπόν να βρίσκεται στον κόσμο του και να επιβαρύνει κι άλλο μισθωτούς, συνταξιούχους, επιχειρηματίες να συνειδητοποιήσει ότι ήρθε η ώρα να φύγει. Ήρθε η ώρα να φύγει πριν η βλάβη γίνει ανήκεστος για την ελληνική κοινωνία».

Οικονόμου: Ο Τσίπρας περιοδεύει ανά την Ελλάδα διασπείροντας ψέματα

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις δηλώσεις του από την Σάμο εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Σε δήλωσή του ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

«Όπως και την περίοδο της πανδημίας, έτσι και τώρα ο κ. Τσίπρας περιοδεύει ανά την Ελλάδα διασπείροντας ψέματα και υπερβολές και χρεώνοντας στην Κυβέρνηση κάθε παγκόσμια κρίση. Η Ελλάδα διαχειρίζεται και αυτή την κρίση στηρίζοντας, όσο καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Και αυτό το πετυχαίνουμε μειώνοντας παράλληλα τους φόρους και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Ενώ ο κόσμος αλλάζει με αστραπιαίους ρυθμούς, για τον κ. Τσίπρα

«την μια μονότονην ημέραν άλλη μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί... και καταντά το αύριο πια σαν αύριο να μην μοιάζει».»

