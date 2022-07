Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης: παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών “Μίτος”

Το σχέδιο αυτό, αποτελεί το νέο θεσμικό εργαλείο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ολοκληρώθηκε στο Ίδρυμα Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος» η παρουσίαση του «Μίτου», του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, που αποτελεί το νέο θεσμικό εργαλείο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η παρουσίαση έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης για την απονομή των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θεσμοθέτησε το υπουργείο και διοργάνωσε η γενική γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών στην Εναλλακτική Σκηνή του ΚΠΙΣΝ.

Το «Μίτος» αποτελεί ένα εμβληματικό έργο, τομή στη λειτουργία της αλληλεπίδρασης του πολίτη με το κράτος και αναμένεται να οδηγήσει στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλεία για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την ενδυνάμωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Στο «Μίτος» θα καταγραφούν σταδιακά όλες οι διαδικασίες του ελληνικού Δημοσίου, και θα παρέχει στους πολίτες και τους τελικούς χρήστες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες, τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τον χρόνο διεκπεραίωσης. Το «Μίτος» σκοπεί να αποτελέσει το Κεντρικό Μητρώο για κάθε διοικητική διαδικασία.

Στη διάρκεια της παρουσίασης, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι: «Ο "Μίτος" είναι το νήμα που καθώς θα απλωθεί, θα αποτυπώσει πάνω σε μια οθόνη όλες τις λειτουργίες και τις όψεις του κράτους και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους με απλότητα και διαφάνεια. Είναι η ψηφιακή γραμμή που θα ενώσει κάθε κόμβο της κρατικής μηχανής και θα οδηγήσει στη χαρτογράφηση του κράτους. Έως τώρα, περιλαμβάνει σχεδόν 1.500 διαδικασίες που μπορεί να δει ο πολίτης, από τις περίπου 4.500 που αρχικά είχαν αποτυπωθεί. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του ελληνικού Δημοσίου που συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά ώστε να ολοκληρωθεί μιας τέτοιας έκτασης μεταρρύθμιση, που θα αλλάξει σημαντικά την εμπειρία του πολίτη στην αλληλεπίδρασή του με το κράτος, τον γενικό γραμματέα Λεωνίδα Χριστόπουλο για τον σχεδιασμό και το ΕΔΥΤΕ, φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την υλοποίηση του "Μίτος"».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, απένειμαν τιμητικές διακρίσεις σε δύο προσωπικότητες της πληροφορικής με σημαντική προσφορά στην Ελλάδα, τον πρωτοπόρο της πληροφορικής στη χώρα μας Ανδρέα Δρυμιώτη και τον «αρχιτέκτονα του Taxisnet» Παναγιώτη Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Ο θεσμός των βραβεύσεων είναι ένα όραμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τότε που ήταν υπουργός Διοικητικής Διακυβέρνησης. Η λογική του πρωθυπουργού ήταν και είναι ότι το Δημόσιο μπορεί να παράγει πρωτοποριακά και καινοτόμα προϊόντα και αγαθά πληροφορικής, αλλά και να βραβεύει τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που τα δημιουργούν. Κατά συνέπεια, βραβεύουμε ομάδες δημοσίων υπαλλήλων, τμήματα και διευθύνσεις, ανθρώπους που έχουν διαχρονικότητα, διάρκεια προσφοράς στο Δημόσιο και εξασφαλίζουν τη συνέχεια του κράτους ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Και ταυτόχρονα, νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή βραβεύοντας δύο διακεκριμένες προσωπικότητες, τον δημόσιο λειτουργό Παναγιώτη Γεωργιάδη και από τον ιδιωτικό τομέα τον Ανδρέα Δρυμιώτη. Τους ευχαριστώ για την προσφορά τους, για τους δρόμους που άνοιξαν και για την πολύτιμη βοήθειά τους στη μετάβαση της Ελλάδας σε μια άλλη εποχή ψηφιακά».

Ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ημέρα εξωστρέφειας για το θεσμό που επέλεξα εδώ και 15 χρόνια να υπηρετώ, ως στέλεχος της δημόσιας διοίκησης. Τόσο με το "Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών - Μίτος", όσο και με το νέο θεσμό των "Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης" μέσω του οποίου έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τα ψηφιακά επιτεύγματα των ανθρώπων της Δημόσιας Διοίκησης, υλοποιούμε σε θεσμικό και τεχνολογικό επίπεδο, το όραμα και τις ιδέες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που βραβεύτηκαν σήμερα, αλλά και τα στελέχη που έχουν υλοποιήσει την πολύ φιλόδοξη πλατφόρμα του ΕΜΔ- ΜΙΤΟΣ. Η συνδρομή και η συμβολή τους είναι απαραίτητη, ώστε κάθε φιλόδοξο και καινοτόμο κυβερνητικό πρόγραμμα να μπορεί να υλοποιηθεί».

Βραβεία απένειμαν: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, ο υυφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμος Κεδίκογλου, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Θανάσης Στάβερης.

«Μίτος»

Το «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών» (ΕΜΔ) «Μίτος» είναι μια πλατφόρμα, στην οποία όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση, με στόχο την ενημέρωσή τους για όλες τις διαδικασίες του ελληνικού Δημοσίου. Θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες, τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τον χρόνο διεκπεραίωσης των διαδικασιών.

Είναι ένα εργαλείο πληροφορικής, το οποίο καταγράφει και απεικονίζει μια δημόσια διοικητική διαδικασία όπως είναι, και εμπεριέχει την πληροφορία για όλες τις διοικητικές διαδικασίες των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών. Αποσκοπεί στο να αποτελέσει το Κεντρικό Μητρώο για κάθε διοικητική διαδικασία.

Συστάθηκε με τον ν. 4727/2020 με σκοπό την καταγραφή, την αποτύπωση και μοντελοποίηση των ψηφιακών ή φυσικών διοικητικών διαδικασιών του δημόσιου τομέα, καθώς και την καταγραφή και αποτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών αυτών. Η θεσμοθέτηση του ΜΙΤΟΣ ολοκληρώνεται με διατάξεις στο σχέδιο νόμου για τις αναδυόμενες τεχνολογίες που βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση.

Το Μητρώο αναπτύσσεται από την ΕΔΥΤΕ GRNET, φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει των προδιαγραφών και των κατευθυντήριων γραμμών που δίνει η γενική γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Η καταχώριση κάθε διαδικασίας ολοκληρώνεται με την απόδοση ενός μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα κάθε διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών.

Μέχρι σήμερα το «Μίτος» έχει σχεδόν 1.500 (1.476) δημοσιευμένες διαδικασίες (διαδικασίες που βλέπουν οι πολίτες), από περίπου 4.500, που έχουν αρχικά καταγραφεί. Η καταχώριση γίνεται από συντάκτες που υπάρχουν σε όλα τα υπουργεία, και οι οποίοι καταγράφουν όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ παράλληλα, γίνονται συνεχείς εκπαιδεύσεις στους χρήστες.

Το «Μίτος» θα προσφέρει πολλές λειτουργικότητες στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο συγχρόνως. Ενδεικτικά αναφέρονται:

(α) λήψη ενημερώσεων ανά διαδικασία, εφόσον ένας πολίτης επιθυμεί να ενημερώνεται πότε μια διαδικασία τροποποιείται

(β) ανατροφοδότηση ανά διαδικασία, εφόσον ένας πολίτης θέλει να υποβάλει κάποιο παράπονο ή καταγγελία για τη διαδικασία.

(γ) λειτουργία μητρώου δικαιολογητικών και μητρώου σημείων εξυπηρέτησης.

(δ) ταμπλό παρακολούθησης (dashboards) για τις δημόσιες υπηρεσίες.

(ε) διαλειτουργικότητα με άλλες πλατφόρμες όπως e-paravolo, πύλη EU-GO για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, νέο back office των ΚΕΠ.

Η νομοθεσία για το «Μίτος» θα επικαιροποιηθεί στο νομοσχέδιο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπου προβλέπονται αναλυτικά οι διαδικασίες επικαιροποίησης και κατάργησης των διαδικασιών, σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και με το Εθνικό Τυπογραφείο.

Η τροφοδότηση του «Μίτος» συνεχίζεται κανονικά, με στόχο έως το τέλος του 2022 να ενταχθούν όλες οι διαδικασίες στο Μητρώο, και να λειτουργήσει πλήρως ο μηχανισμός επικαιροποίησης. Έως τότε, το Μητρώο θα λειτουργεί πιλοτικά.

Τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022 που απονεμήθηκαν στο «Σταύρος Νιάρχος»

Μετά την παρουσίαση του νέου ψηφιακού εργαλείου, απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης» για το 2022. Οι νικητές είναι:

1. Στην κατηγορία «Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας», οι νικητές για κάθε επιμέρους θεματική ανά τομέα πολιτικής είναι:

(α) Στη θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη

Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Διάθεση Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Δικαστικών Εγγράφων και Πιστοποιητικών σε πολίτες/Δικηγόρους», του φορέα «Εφετείο Πειραιώς».

Το 2ο βραβείο, λόγω ισοβαθμίας απέσπασαν οι προτάσεις με τίτλους «Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας για την περίοδο αξιολόγησης 2018-2021» του φορέα ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και «Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://mapsportal.ypen.gr)» του φορέα «Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

(β) Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Valuemaps.gov.gr: Απεικόνιση Ζωνών Αξιών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και Υπολογισμός Αξίας Ακινήτου με επιλογή ακινήτου σε δορυφορικό χάρτη» των φορέων «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών».

Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Φυσικών και Νομικών Προσώπων» του φορέα «Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών».

(γ) Στη θεματική: Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις

Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Πρωτοβουλία σχεδιασμού και υλοποίησης νέου ειδικού "Ιατρείου Μνήμης, 'Ανοιας και νόσου Πάρκινσον μέσω του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής"» του φορέα «Α' Νευρολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο».

(δ) Στη θεματική: Παιδεία-Πολιτισμός

Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αυτόματη χωροταξική κατανομή μαθητικού δυναμικού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με βάση τη σχεδίαση σε χάρτη των σχολικών περιφερειών» του φορέα «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» του φορέα «Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων».

(ε) Στη θεματική: Ασφάλεια του Πολίτη

Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Έξυπνη Αστυνόμευση (Smart Policing)» του φορέα «Ελληνική Αστυνομία».

Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ψηφιοποίηση Διοικητικών Πράξεων Πυροπροστασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα» του φορέα «Πυροσβεστικό Σώμα / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος».

2. Στην κατηγορία «Καλύτερης Νέας Ιδέας», οι νικητές για κάθε επιμέρους θεματική ανά τομέα πολιτικής είναι:

(α) Στη θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη

Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ψηφιακός δυναμικός και πολυεπίπεδος αγροτικός χάρτης με υποβοηθούμενη κατάταξη της γεωργικής γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας» του φορέα «Περιφέρεια Αττικής».

Το 2ο βραβείο, λόγω ισοβαθμίας, απέσπασαν οι προτάσεις με τίτλους «Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης των Δεδομένων στο Δημόσιο Τομέα. Προτυποποίηση Ενιαίου Συστήματος Ταξινόμησης, ώστε να μιλάμε, την ίδια γλώσσα» του φορέα «Προεδρία της Κυβέρνησης/Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος». και «Αμφίδρομη από 'Ακρο σε 'Ακρο (End-To-End) Υλοποίηση Διαδικασιών» του φορέα «Δήμος Γλυφάδας».

(β) Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «"ESCOaching [Η ιδέα βασίζεται και αξιοποιεί το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων (ESCO)]"» του φορέα «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού / Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 Χανίων».

Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ενιαία διαδικτυακή, διαδραστική πλατφόρμα εθνικών γεωχωρικών δεδομένων» του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

(γ) Στη θεματική: Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις

Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα για τα ζωικά υποπροϊόντα (e-ΖΥΠ)» του φορέα «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

(δ) Στη θεματική Παιδεία-Πολιτισμός

Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ευρωπαϊκοί μύθοι και παραμύθια για τη διδασκαλία των μικρών μαθητών σε ζητήματα που αφορούν ψευδείς ειδήσεις» του φορέα «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

(ε) Στη θεματική: Ασφάλεια του Πολίτη

Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Audit-Car και MyAuto» του «Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ερευνητική Δράση "NESTOR" για τη βελτίωση της Ασφάλειας των Συνόρων υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας» του φορέα «Ελληνική Αστυνομία».

