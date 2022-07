Οικονομία

Κομισιόν: Κατατέθηκε ελληνική πρόταση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε αγρότες

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε την αίτηση για οικονομική ενίσχυση στον αγροτικό τομέα.

Κατατέθηκε η πρόταση της Ελλάδας για την αξιοποίηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 26.298.105 ευρώ, που κατανεμήθηκε στη χώρα μας από το αποθεματικό κρίσης της Κομισιόν όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός δίνει τη δυνατότητα έκτακτης ενίσχυσης προς τα Κράτη-Μέλη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης και συγκεκριμένα να διασφαλίσουν τη συνέχιση της παραγωγής στον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ «η πρόταση είναι σύμφωνη με τις κατευθύνσεις που επιβάλλονται από το πλαίσιο του Κανονισμού και αφορά: α) Τις Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του τομέα των οπωροκηπευτικών που υλοποιούν εντός του έτους 2022 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.), β) τους παραγωγούς οίνου στα νησιά (πλην Κρήτης), γ) τους βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιου σταφυλιού και κορινθιακής σταφίδας».

Σε στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται και η υποβολή πρότασης για έκτακτη ενίσχυση του κτηνοτροφικού κλάδου, μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ.

