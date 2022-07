Κοινωνία

Έστηναν “κομπίνα” με πλειστηριασμούς και αποσπούσαν χρηματικά ποσά

Ποια η δράση τους και πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους. Ανάμεσά τους και δύο γυναίκες η μία μάλιστα αρχηγικό μέλος.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας προσέγγιζαν ενδιαφερόμενους αγοραστές και με πρόσχημα τις διασυνδέσεις που δήθεν είχαν με άτομα που μπορούσαν να μεσολαβήσουν σε πλειστηριασμούς για την απόκτηση ακινήτου ή οχήματος σε συμφέρουσες τιμές, τους εξαπατούσαν και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.

Συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί (δύο άνδρες 49 και 68 ετών και δύο γυναίκες 59 και 70 ετών), κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- ως μέλη συμμορίας που διαπράττει απάτες κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και βαριά σωματική βλάβη σε βάρος αστυνομικού και παράβαση της νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η εγκληματική ομάδα είχε επαγγελματική υποδομή και τα μέλη της είχαν σαφείς και διακριτούς ρόλους.

Συγκεκριμένα, η 59χρονη ήταν το αρχηγικό μέλος που διηύθυνε την συμμορία και καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη. Προφασιζόμενη ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με Πρόεδρο Τράπεζας που κατέχει υψηλή θέση με επιρροή σε πλειστηριασμούς ακινήτων και οχημάτων, καθώς και σε διευθετήσεις δανείων, τους έπειθε ότι θα τύχουν προτεραιότητας στους εν λόγω πλειστηριασμούς προς απόκτηση ακινήτου ή οχήματος σε πιο οικονομική τιμή, είτε θα διευθετηθεί μέρος του δανείου τους.

Προκειμένου να τους αποσπά χρήματα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ισχυρίζονταν στους παθόντες ότι έχουν προκύψει προβλήματα με την Εφορία, με συμβολαιογράφους και νομικές υπηρεσίες.

Η 70χρονη αναζητούσε και εντόπιζε τα υποψήφια θύματα και ο 68χρονος λάμβανε τα χρηματικά ποσά από τους παθόντες, τα οποία παρέδιδε στη συνέχεια στην 59χρονη, υποστηριζόμενος από τον 49χρονο που είχε βοηθητικό ρόλο.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ιδιόχειρες σημειώσεις και έγγραφα από την εγκληματική τους δραστηριότητα, καθώς και το χρηματικό ποσό των -1.050- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ο 70χρονος κατά την σύλληψή του, προσπάθησε να διαφύγει και αντιστεκόμενος σθεναρά επιτέθηκε και δάγκωσε στο χέρι αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 4 περιπτώσεις απάτης, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων περιπτώσεων συνεχίζεται.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται ότι ανέρχεται στις 389.556 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

