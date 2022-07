Life

ΑΝΤ1 και Φαίη Σκορδά ολοκλήρωσαν την συνεργασία τους

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Φαίη Σκορδά, μετά από 9 χρόνια.



Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Φαίη Σκορδά.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια υπήρξε για 9 χρόνια στην πρώτη γραμμή της ψυχαγωγίας του ΑΝΤ1 και αποτελούσε μέλος της οικογένειάς του.

Ο σταθμός την ευχαριστεί για τη συνεισφορά της και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

