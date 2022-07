Πολιτισμός

Πέθανε η Αννέζα Παπαδοπούλου

Θλίψη σκόρπισε η τραγική είδηση θανάτου της Αννέζας Παπαδοπούλου.

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ανέζα Παπαδοπούλου και σκόρπισε με θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο.

Τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού γνωστοποίησε στο Facebook ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Αστέριος Πελτέκης:"Η Αννέζα Παπαδοπούλου, αυτή η σπουδαία καλλιτέχνιδα και χρόνια συνεργάτιδα του ΚΘΒΕ, έφυγε από τη ζωή… Καλό ταξίδι…".

Η Ανέζα Παπαδοπούλου είχε συνεργαστεί με τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του θεάτρου και του κινηματογράφου και πάντα δημιουργούσε ιδιαίτερη αίσθηση με τις ερμηνείες της. Από τις τελευταίες της συμμετοχές ήταν στις "Ευτυχισμένες Μέρες" (2020) σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου, ενώ η κινηματογραφική της ερμηνεία στη «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη άφησε εποχή.

