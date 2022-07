Κόσμος

Ρωσία: 7 χρόνια φυλακή γιατί αποκάλεσε “πόλεμο” την εισβολή στην Ουκρανία

Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση που κάποιος οδηγείται στη φυλακή βάσει του νέου νόμου για διασπορά «ψευδών πληροφοριών».

Σε ποινή φυλάκισης επτά ετών για την κριτική που άσκησε στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καταδικάστηκε δημοτικός σύμβουλος Αλεξέι Γκορίνοφ. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση που κάποιος οδηγείται στη φυλακή βάσει του νέου νόμου για διασπορά «ψευδών πληροφοριών», δήλωσε ένας δικηγόρος επικριτής του Κρεμλίνου.

Ο Αλεξέι Γκορίνοφ, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της συνοικίας Κρασνοσέλσκι, δήλωσε κατά την συνεδρίαση του συμβουλίου στις 15 Μαρτίου, όπου συζητήθηκε ένας διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά, ότι η Ρωσία διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Τι είδους διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής μπορούμε να συζητήσουμε για την Ημέρα του Παιδιού… όταν έχουμε παιδιά που πεθαίνουν κάθε μέρα;», είχε πει στη συνεδρίαση, η καταγραφή της οποίας είχε αναρτηθεί στο YouTube.

Ο Γκορίνοφ συνελήφθη βάσει του άρθρου 207.3 του ποινικού κώδικα, που ψηφίστηκε λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, που θεωρεί παράνομη την «σκόπιμη διάδοση ψευδών πληροφοριών για τον ρωσικό στρατό», οι οποίες ορίζονται ως πληροφορίες που αποκλίνουν από τις επίσημες αναφορές.

Οι υποστηρικτές του Γκορίνοφ ανήρτησαν στο κανάλι τους στο Telegram μια φωτογραφία του δημοτικού συμβούλου, να φοράει χειροπέδες και να είναι μέσα σ’ ένα γυάλινο κουβούκλιο ως κατηγορούμενος, και να κρατάει ένα πλακάτ κατά την διάρκεια της δίκης το οποίο έγραφε: «Χρειάζεστε ακόμα αυτόν τον πόλεμο;» .

«Μου πήραν την άνοιξη, μου πήραν το καλοκαίρι και τώρα μου πήραν άλλα επτά χρόνια από τη ζωή μου», ανέφεραν ότι είπε κατά την διάρκεια της δίκης.

Ο Λεονίντ Βόλκοφ, επικεφαλής του επιτελείου του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε ότι η ποινή, η απόφαση για την οποία αναρτήθηκε στον λογαριασμό του δικαστηρίου στο Telegram, είχε ως στόχο να παραδειγματίσει όσους χρησιμοποιούν τη λέξη «πόλεμος» όταν αναφέρονται στις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από τότε που ξεκίνησε αυτό που η Ρωσία αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» η Ρωσία έχει κλείσει τα μέσα ενημέρωσης και ασκεί διώξεις σε άτομα που αναφέρονται στις ενέργειές της ως «πόλεμο» ή «εισβολή».

Σε πολλούς ανθρώπους έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα επειδή διαμαρτυρήθηκαν κατά του πολέμου, αλλά ο δικηγόρος Πάβελ Τσίκοφ δήλωσε στο Telegram ότι μόνο δύο άλλοι έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το άρθρο 207.3, και ότι στον έναν επιβλήθηκε πρόστιμο και στον άλλον ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει βία για να υπερασπιστεί τους διωκόμενους ρωσόφωνους και να εκτονώσει μια στρατιωτική απειλή από την Ουκρανία.

Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του απορρίπτουν τέτοιου είδους δικαιολογίες ως αβάσιμες προφάσεις για έναν κατακτητικό πόλεμο που έχει κοστίσει χιλιάδες ζωές, έχει ισοπεδώσει πόλεις και έχει εκτοπίσει το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ουκρανίας.

