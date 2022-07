Αθλητικά

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε επίσημα Ντι Μαρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για έναν χρόνο θα φοράει τη φανέλα της Γιουβέντους ο Αργεντίνος άσος.

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Άνχελ Ντι Μαρία την Παρασκευή (8/7), με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους.

Ο 34χρονος άσος έμεινε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν την 1η Ιουλίου, με τη «Γιούβε» να κερδίζει απ’ την Μπαρτσελόνα τη «μάχη» για την υπογραφή του.

Στην Παρί Σεν Ζερμέν αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2022, κερδίζοντας 5 πρωταθλήματα Γαλλίας και συνολικά 18 τίτλους.

Angel Di Maria e un giocatore della Juventus ????#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Air Τractors: το νέο όπλο της Πυροσβεστικής στην εναέρια πυρόσβεση (εικόνες)

Φυλακές Κορυδαλλού: πειθαρχικός έλεγχος για το γλέντι με μπουζούκι σε κελί

Ένωση Εισαγγελέων κατά Θεοδωρικάκου για τις αποφυλακίσεις