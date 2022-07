Οικονομία

Βρετανία: Ο Σουνάκ θα διεκδικήσει την ηγεσία των Συντηρητικών

Τι ανακοίνωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ ανακοίνωσε σήμερα και επισήμως ότι θα είναι υποψήφιος για να διαδεχτεί τον Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος και, κατά συνέπεια, στην πρωθυπουργία.

Ο 42χρονος πρώην υπουργός θεωρείται ένα από τα φαβορί για τη θέση. Την Τρίτη ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση, όπως και ο υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ, έπειτα από ένα νέο σκάνδαλο. Η παραίτησή τους προκάλεσε τσουνάμι αποχωρήσεων και ο Τζόνσον αναγκάστηκε τελικά να παραιτηθεί και ο ίδιος, χθες Πέμπτη.

«Κάποιος πρέπει να αδράξει αυτή τη στιγμή και να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Για αυτό θα είμαι υποψήφιος για να γίνω ο επόμενος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και ο επόμενος πρωθυπουργός», ανέφερε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter ο Σουνάκ. «Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα θα κρίνουν αν η επόμενη γενιά των Βρετανών θα έχει την ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον. Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με εντιμότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα ή λέμε στον εαυτό μας παραμύθια που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα για λίγο αλλά θα αφήσουν τα παιδιά μας σε χειρότερη κατάσταση αύριο;».

