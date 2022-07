Οικονομία

Φυσικό αέριο - Σολτς: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας ταπεινώσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος για το ενδεχόμενο έλλειψης φυσικού αερίου το προσεχές διάστημα, εφόσον η Ρωσία διακόψει την παροχή.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας ταπεινώσει!», τόνισε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο έλλειψης φυσικού αερίου το προσεχές διάστημα, εφόσον η Ρωσία διακόψει την παροχή.

Παράλληλα ο Όλαφ Σολτς διαβεβαίωσε ότι «η διασφάλιση της σταθερής προμήθειας φυσικού αερίου αποτελεί αυτή τη στιγμή την απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης», προκειμένου να μην χρειαστεί περιορισμός της χρήσης φυσικού αερίου από τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά.

«Οι φιλόδοξοι στόχοι μας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι σε ό,τι αφορά τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την προμήθεια ενέργειας», δήλωσε ο κ. Σολτς από την Διεθνή Έκθεση Βιοτεχνίας που πραγματοποιείται στο Μόναχο και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση κάνει το παν για να εξασφαλίσει την επάρκεια της βιομηχανίας σε φυσικό αέριο, παρά τα προβλήματα στην προμήθεια από τη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ανάπτυξη ενεργειακού εφοδιασμού ουδέτερου ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

«Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει με άνευ προηγουμένου ταχύτητα να κατασκευάσει τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου και αγωγούς στη βόρεια γερμανική ακτή. Στόχος μου είναι να μην αφήσουμε κανέναν να μας ταπεινώσει!», δήλωσε εμφατικά ο κ. Σολτς.

Στο περιθώριο της έκθεσης, ο καγκελάριος είχε συνάντηση με τους επικεφαλής του Γερμανικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, του Γερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανιών και της Ένωσης Εργοδοτών. Σύμφωνα με την Handelsblatt, οι επικεφαλής των τεσσάρων κορυφαίων ενώσεων της γερμανικής οικονομίας ζήτησαν δραστική μείωση του χρόνου σχεδιασμού και έγκρισης για υποδομές, κτίρια και τεχνικά συστήματα, τονίζοντας ότι «οι φιλόδοξοι στόχοι για την προστασία του κλίματος και τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή παραμένουν με τους σημερινούς ρυθμούς ανέφικτοι». Εξέφρασαν ωστόσο την εμπιστοσύνη τους στις προσπάθειες που καταβάλλει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, ο Όλαφ Σολτς επανέλαβε: «Έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα επιτρέπουμε πλέον στην εποχή μας σε μια χώρα να αρπάζει ένα τμήμα μιας άλλης χώρας ή ολόκληρη τη χώρα. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν απειλεί απλώς την ειρήνη, αλλά έχει δραματικές συνέπειες σε όλον τον κόσμο».

Την ερχόμενη Δευτέρα ο γερμανορωσικός αγωγός φυσικού αερίου θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησής του, οι οποίες διαρκούν συνήθως περίπου δέκα ημέρες. Η γερμανική κυβέρνηση έχει κατ΄επανάληψη εκφράσει την ανησυχία της για το ενδεχόμενο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να μην τεθεί εκ νέου σε λειτουργία από τη ρωσική πλευρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Σίνζο Άμπε: Βίντεο από την στιγμή του πισώπλατου πυροβολισμού

Στον Ολυμπιακό ο Αϊζέια Κάνααν

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Μεταμόρφωση