Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η αναξιοπιστία κοινός παρονομαστής ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα. Πώς σχολίασε το πολιτικό κλίμα και την εκλογολογία των τελευταίων ημέρων. Τι είπε για την τουρκική προκλητικότητα.



Στο πλαίσιο ομιλίας στην Κέρκυρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα και την εκλογολογία των τελευταίων ημέρων επισήμανε ότι «αποδεικνύεται καθημερινά ότι έχουμε μια κυβέρνηση θέατρο του παραλόγου. Ο πρωθυπουργός διαψεύδει τις πρόωρες εκλογές και αντί οι υπουργοί του να ασχολούνται με την ακρίβεια που μαστίζει τον ελληνικό λαό, μαζεύουν ψήφους στις περιφέρειες τους. Ο πρωθυπουργός διαψεύδει τις εκλογές αλλά οι βουλευτές του δίνουν ημερομηνίες από τα τηλεπαράθυρά. Ο πρωθυπουργός διαψεύδει τις εκλογές αλλά κάθε μέρα ανακοινώνει υποψήφιους και υποψήφιες από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο συνηθίζεται οι πρωθυπουργοί να μιλούν για το μέλλον της χώρας τους αλλά ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε μια προεκλογική ομιλία και κατά τα άλλα αναρωτιέται: ποιος φτιάχνει προεκλογικό κλίμα; Ο ίδιος και τα μίντια που τον στηρίζουν. Κοινός παρονομαστής ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι η αναξιοπιστία».

Ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε προσκλητήριο στον κόσμο της προοδευτικής αριστεράς και του προοδευτικού κέντρου. «Αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου ιστορικά: ένα μεγάλο κόμμα που αγκάλιαζε το προοδευτικό κέντρο και την προοδευτική αριστερά. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν είμαστε ένα μικρό κόμμα του κέντρου, όπως κάποιοι φιλοδοξούν. Πρέπει λοιπόν αυτό το κόμμα να μεγαλώσει, να ισχυροποιηθεί. Δεν πρέπει να αφήνουμε την παρέα του κ. Τσίπρα να νέμεται τον προοδευτικό κόσμο της χώρας. Μία παρέα η οποία λειτουργεί με μόνο ενδιαφέρον την εξουσία» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Μας ρωτάνε γιατί λέμε «όχι ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας». Ο ελληνικός λαός θα καθορίσει με τη λαϊκή του ετυμηγορία ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός και όχι το παρασκήνιο. Αλλά γιατί εμείς λέμε ότι, αν περνάει από το δικό μας χέρι και μας δώσει ο λαός τη δύναμη, θα αποφύγουμε και τα δύο αυτά καταστροφικά σενάρια; Διότι, αν ο λαός τους κλείσει την πόρτα, δεν θα σας βάλουμε εμείς από το παράθυρο, κ. Τσίπρα και κ. Μητσοτάκη. Και αυτή είναι μία καθαρή θέση» ανέφερε σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Ήταν επικριτικός για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι «το επιτελικό κράτος, που σε όλες τις μεγάλες κρίσεις απεδείχθη επιτελικό χάος, πρέπει να το στείλουμε στο σπίτι του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτό είναι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Για αυτό θα αγωνιστεί η παράταξή μας σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Να αποτελέσει παρελθόν η ΝΔ. Αλλά τι θα έρθει στη θέση της; Η επώδυνη περιπέτεια 2015-19; Η περιπέτεια των ψευδών, των μεγάλων αυταπατών και των άλλοθι του κ. Τσίπρα, που μας έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια; Που έφερε το υπερταμείο; Που έφερε χειρότερα από ό,τι οι προηγούμενοι; Και ποιο είναι τελικά το νέο στην πολιτική; Δεν υπάρχει τίποτα πιο νέο από την αλήθεια. Εμείς λοιπόν αυτό το νέο θα υπερασπιστούμε ως ανανέωση: την αλήθεια, τη συνέπεια και το συμφέρον του ελληνικού λαού. Δεν δίνω έναν αγώνα για να γίνει ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο και να γίνουν κάποιοι παλιοί πρωταγωνιστές ξανά υπουργοί και βουλευτές. Δίνουμε έναν αγώνα για να κάνουμε ένα μεγάλο κόμμα που θα αγκαλιάσει τις αγωνίες του ελληνικού λαού. Έναν αγώνα πατριωτικό, συνέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης».

Σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι: «Αντί να υπάρξει μία πολιτική που αντιμετωπίζει την τούρκικη προκλητικότητα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε στο ΝΑΤΟ, υιοθετώντας το αφήγημα Ερντογάν για την τρομοκρατία, ότι «κατανοούμε τις φοβίες της Τουρκίας για την τρομοκρατία». Μα στην Τουρκία δεν είναι μόνο η τρομοκρατία που καταδικάζει όλη η Ευρώπη και που έζησε η Ευρώπη και άλλα μέρη του κόσμου. Ο Ερντογάν, όπως κάθε αυταρχικός ηγέτης, βαφτίζει εχθρό του έθνους και τρομοκράτη όποιον έχει διαφορετική άποψη γι’ αυτόν. Ο Ντερμιτάς, ο Καβαλά, δημοσιογράφοι είναι ακόμη φυλακή. Αυτό το αφήγημα υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης;» αναρωτήθηκε συμπληρώνοντας την αναγκαιότητα του εμπάργκο όπλων στην Τουρκία.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αυξημένο κόστος διαβίωσης. «Η σημερινή ανακοίνωση από την ΕΛΣΤΑΤ του πληθωρισμού Ιουνίου ύψους 12,1% επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πλέον εκτός ελέγχου» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ΕΦΚ και την επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος. «Δεν υπάρχουν λεφτά λέει ο κ. Μητσοτάκης αλλά κάνει πρωταθλητισμό με τον κ. Τσίπρα ποιος θα διορίσει περισσότερους μετακλητούς» σχολίασε.

«Ο Έλληνας δίνει το μεγαλύτερο ποσό του εισοδήματός του για το ενοίκιο. Από πέρυσι το καλοκαίρι έχω θέσει στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών. Τα σπίτια αυτά δεν χαρίζονται. Δίνονται όμως με χαμηλό κόστος σε νέα ζευγάρια για να ξεκινήσουν τη ζωή τους και σε ανθρώπους με συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Γιατί αυτό το κάνει η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία και δεν το κάνει η Ελλάδα; 26.000 κατοικίες στο Ταμείο Ανάκαμψης έβαλαν οι Πορτογάλοι, 20.000 οι Ισπανοί, 10.000 οι Ιταλοί, 100 η ελληνική κυβέρνηση. Και έρχεται ο κ. Τσίπρας και κάνει εκδήλωση προχθές. Όταν επί της εποχής του ξεκινάει το πρόβλημα. Η κλιμάκωση του κόστους ζωής στα ενοίκια ξεκινάει το 2015 με την αύξηση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. Μηδέν βρήκε το κοινωνικό απόθεμα κατοικία, μηδέν το παρέδωσε. Και έρχονται κατόπιν εορτής να πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε τα συλλυπητήρια του στον ιαπωνικό λαό για τη δολοφονία του Σίνζο Άμπε, του μακροβιότερου δημοκρατικά εκλεγμένου πρωθυπουργού στην ιστορία της Ιαπωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ένωση Εισαγγελέων κατά Θεοδωρικάκου για τις αποφυλακίσεις

Κακοκαιρία “έπνιξε” τη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Φυλακές Κορυδαλλού: πειθαρχικός έλεγχος για το γλέντι με μπουζούκι σε κελί