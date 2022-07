Κοινωνία

Κακοκαιρία: “άνοιξαν” οι ουρανοί σε Θεσσαλία και Εύβοια (βίντεο)

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα και ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και το κύμα της κακοκαιρίας, αναμένεται στην Αττική.

Νωρίτερα σήμερα, περιοχές στη βόρεια Ελλάδα χτυπήθηκαν από τα έντονα ξαφνικά φαινόμενα, που προκάλεσαν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.

Έντονη βροχόπτωση και πτώση της θερμοκρασίας το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα, με τη νύχτα να γίνεται μέρα από τις αστραπές.

Στο μεταξύ χωρίς ρεύμα από την κακοκαιρία παραμένουν περιοχές της Λάρισας και του Τυρνάβου. Εντός της πόλης της Λάρισας προβλήματα με την ηλεκτροδότηση διαπιστώθηκαν σε Λιβαδάκι, οδό Βόλου, Τούμπα και Μεζούρλο όπως επίσης στην πόλη του Τυρνάβου και την Ροδιά. Μικρές διακοπές επίσης σε Αγίους Αναργύρους και Νίκαια Λάρισας. Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται αυτή την ώρα για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση είχαν και αρκετές περιοχές στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα χωρίς ρεύμα παραμένουν σκέτα χωριά από το Αλιβερι μέχρι την Κύμη.

Η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε πολλά χωριά.

Από τη βροχή δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών ενώ ο δυνατός άνεμος που φυσούσε "σήκωσε" αντικείμενα, μετακίνησε κάδους απορριμμάτων και προκάλεσε πτώσεις κλαδιών κι ενός δέντρου δίπλα στο πάρκο της Νέας Ελβετίας.

Για σήμερα, Παρασκευή, προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Πηγή: onlarissa.gr / evima.gr

