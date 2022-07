Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Ο Έλον Μασκ ακυρώνει τη συμφωνία

Τέλος στη συμφωνία με το Twitter βάζει ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως βάζει τέλος στη συμφωνία των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Twitter Inc, επικαλούμενος ουσιώδη παραβίαση πολλών διατάξεων της συμφωνίας.

Η τιμή της μετοχής του Twitter υποχώρησε κατά 6% μετά τη γνωστοποίηση της είδησης.

Η ανακοίνωση ρίχνει τίτλους τέλους στη σεναριολογία για τη συμφωνία «μαμούθ», αφού ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήρθε τον περασμένο Απρίλιο σε συμφωνία για την εξαγορά του Twitter αλλά στη συνέχεια την ανέστειλε έως ότου ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποδείξει ότι τα spam bots αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5% των συνολικών χρηστών του.

