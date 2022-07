Πολιτισμός

“The Sopranos”: Πέθανε ο Τόνι Σιρίκο

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσω της συμμετοχής του στην τηλεοπτική σειρά που «έγραψε» Ιστορία.

Ο αμερικανός ηθοποιός Τόνι Σιρίκο, ο οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός υποδυόμενος τον γκάνγκστερ Πόλι Γουόλνατς στη δημοφιλή σειρά «The Sopranos» και συμμετείχε συχνά σε ταινίες του Γούντι Άλεν, έφυγε από τη ζωή χθες Παρασκευή σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Σιρίκο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά της HBO, που ξεκίνησε το 1999 και γνώρισε μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία.

Αν και έπαιξε μικρότερους ρόλους σε έξι ταινίες του Γούντι Άλεν, από το 1994 έως το 2016, ο Σιρίκο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός πριν από τον ρόλο του ως μέλος της μαφιόζικης οικογένειας του Τόνι Σοπράνο, που ενσάρκωσε ο Τζέιμς Γκαντολφίνι.

Στη σειρά «The Sopranos» ο Πόλι Γουόλνατς ήταν ένας εγκληματίας που κατά περιόδους επεδείκνυε ευγενή αισθήματα, ορισμένες φορές κωμικός, αλλά πάντοτε πιστός στο αφεντικό του.

Ο Σιρίκο υποδυόταν συχνά ιταλοαμερικανούς μαφιόζους. Έπαιξε ένα μικρό ρόλο στην ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε «Τα Καλά Παιδιά» (Goodfellas). Χάρισε επίσης τη φωνή του στον σκύλο Vinny στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Family Guy».

Συμμετείχε στις ταινίες του Γούντι Άλεν «Σφαίρες πάνω από το Μπρόντγουεϊ» (1994), «Ακαταμάχητη Αφροδίτη» (1995), «Όλοι λένε Σ’Αγαπώ» (1996), «Διαλύοντας τον Χάρι» (1997), «Διασημότητες» (1998) και «Cafe Society» (2016).

«Με μεγάλη θλίψη, αλλά και απίστευτη υπερηφάνεια, αγάπη και πολλές όμορφες αναμνήσεις, η οικογένεια του Τζενάρο Άντονι “Τόνι” Σιρίκο επιθυμεί να σας ενημερώσει για τον θάνατό του το πρωί της 8ης Ιουλίου 2022», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο αδερφός του, Ρόμπερτ Σιρίκο, καθολικός ιερέας, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια του θανάτου.

Γεννημένος στο Μπρούκλιν στις 29 Ιουλίου του 1942, ο Σιρίκο εξέτισε ποινή φυλάκισης 20 μηνών για οπλοκατοχή στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όπως αναφέρει το IMDB.com.

Ο πρώτος του ρόλος στον κινηματογράφο ήταν στην ταινία «Η μεγάλη νύχτα των συνωμοτών» (Crazy Joe) του 1974, αλλά εκείνος που τον έκανε διάσημο ήταν στη σειρά «The Sopranos» του σεναριογράφου Ντέιβιντ Τσέις.

«Όταν διάβασα για πρώτη φορά το σενάριο του Ντέιβιντ Τσέις, κατάλαβα αμέσως ότι επρόκειτο για κάτι ξεχωριστό», είχε δηλώσει ο Σιρίκο. «Ήταν ακριβώς αυτό που αναζητούσα σε όλη μου τη ζωή… Συνειδητοποίησα αμέσως ότι ήταν ένας ρόλος για τον οποίο μπορούσα να σκοτώσω», ανέφερε στο IMDB.

