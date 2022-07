Πολιτική

Οικονόμου: “Παράθυρο” για δεύτερη επιταγή ακρίβειας

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέας κυβερνητικής παρέμβασης λόγω της ακρίβειας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ανοιχτό άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ενδεχόμενο για δεύτερη επιταγή ακρίβειας, με διευρυμένα κριτήρια, σε σημερινές δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Οικονόμου, η ακρίβεια στην ενέργεια και τα καύσιμα είναι μια από τις μεγαλύτερες παραμέτρους δυσκολίας της καθημερινότητας των πολιτών όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. «Η χώρα μας τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας σε όλη την Ευρώπη και αυτό δεν αμφισβητείται. Και όπως είπε ο πρωθυπουργός όσο διαρκεί η κρίση, θα είμαστε εδώ να στηρίζουμε την κοινωνία και με οριζόντια μέτρα, όπως στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και με πιο στοχευμένα μέτρα για εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη με μια σειρά δραστηριότητες, είτε αυτό αφορά σε μεγαλύτερες παροχές στο ρεύμα είτε αφορά στα καύσιμα είτε αφορά απευθείας χρηματοδότηση, όπως έγινε πολλές φορές, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για να ανταπεξέλθουν στις ανατιμήσεις στα καταναλωτικά προϊόντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε ότι με όποιο περιθώριο δημιουργείται, η κυβέρνηση θα στέκεται στο πλευρό των πολιτών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.

Ερωτηθείς για νέα επιταγή ακρίβειας, τόνισε ότι «κάθε μέτρο που παίρνουμε στην επόμενη διάστασή του πάντοτε έχει διευρυμένη περίμετρο. Για παράδειγμα η παροχή για τα καύσιμα ξεκίνησε με μια περίμετρο για όσους είχαν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ και το δεύτερο πρόγραμμα θα αφορά ανθρώπους με εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Κάθε φορά λοιπόν η οποιαδήποτε ενίσχυση γίνεται μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει η οικονομική μας πολιτική είναι ενίσχυση που κοιτάμε να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους», επισήμανε ο κ. Οικονόμου.

Τέλος, αναφέρθηκε στο «ξεπάγωμα» των συντάξεων μετά από 11 χρόνια σημειώνοντας ότι οι αυξήσεις, οι οποίες θα δοθούν από τον Ιανουάριο του 2023, θα κινούνται κοντά στο επίπεδο του 5%.

