Ολυμπιακός: Αποκαλυπτήρια επί ελληνικού εδάφους

Οι πρωταθλητές θα υποδεχτούν στο Φάληρο, την Άλκμααρ των Χατζηδιάκου και Παυλίδη.

Παρόντες στα... αποκαλυπτήρια της ομάδας του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι έχουν την ευκαιρία να είναι οι φίλαθλοι της ομάδας του Πειραιά απόψε, όταν οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς υποδέχονται σε φιλική αναμέτρηση την Άλκμααρ, των Χατζηδιάκου και Παυλίδη, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αν και ανεπίσημο το ματς με τους Ολλανδούς, αποτελεί το πρώτο φετινό των «ερυθρόλευκων», μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους, μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας τους.

Ο νεοαποκτηθείς Κροάτης δεξιός μπακ Σίμε Βρσάλικο δεν έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, αλλά είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Πορτογάλο τεχνικό της ομάδας του Πειραιά. Για πρώτη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης» ως παίκτες του Ολυμπιακού ίσως αγωνιστούν και οι... νέοι Άβιλα, Ζινκερνάγκελ και Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Ο Μαρτίνς, πάντως δεν υπολογίζει στον Ροντρίγκες, αλλά και στους Κούτρη, Φαντιγκά και Κεϊτά.

Με τον πρώτο επίσημο αγώνα, αυτόν με τη Μακάμπι Χάιφα (20/7), στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, να βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού των παικτών του Πέδρο Μαρτίνς, η προετοιμασία του Ολυμπιακού θα συνεχιστεί με τον αγώνα απέναντι στον Άρη, τη Δευτέρα (11/7), στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

