Κορονοϊός – 4η δόση εμβολίου: Πόσο προστατεύει στις ηλικίες άνω των 60

Η έξτρα προστασία της τέταρτης δόσης ήταν μικρότερη, αν κανείς είχε κάνει την τρίτη δόση σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών πριν.

Η τέταρτη δόση (δεύτερη αναμνηστική) mRNA εμβολίου Covid-19 προσφέρει επιπρόσθετη προστασία έναντι της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού στους ανθρώπους άνω των 60 ετών, σε σχέση με την τρίτη δόση, δείχνει μια νέα καναδική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Τορόντο και ΜακΜάστερ στο Οντάριο, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό British Medical Journal (BMJ), ανέλυσαν στοιχεία για 61.344 ανθρώπους άνω των 60 ετών κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2021-Απριλίου 2022, δηλαδή επί επικράτησης της παραλλαγής Όμικρον. Από αυτούς οι 13.654 είχαν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό.

Για όσους είχαν κάνει τρίτη δόση τουλάχιστον 12 εβδομάδες νωρίτερα, μια τέταρτη δόση παρείχε (μία εβδομάδα μετά τον εμβολιασμό) 19% μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έναντι της πιθανότητας λοίμωξης, 31% μεγαλύτερη προστασία έναντι της πιθανότητας λοίμωξης με συμπτώματα και 40% μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έναντι του κινδύνου σοβαρής νόσησης.

Σε σχέση με τους ανεμβολίαστους, η προστασία ήταν μεγαλύτερη όσες περισσότερες δόσεις είχε κάνει κάποιος. Για την τέταρτη δόση η αποτελεσματικότητα εκτιμήθηκε σε 49% έναντι της πιθανότητας λοίμωξης από Όμικρον, σε 69% έναντι της πιθανότητας λοίμωξης με συμπτώματα και σε 86% έναντι του κινδύνου βαριάς νόσου Covid-19.

Από την άλλη, η έξτρα προστασία της τέταρτης δόσης ήταν μικρότερη, αν κανείς είχε κάνει την τρίτη δόση σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών πριν.

