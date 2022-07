Σκίτσα του Μοντιλιάνι φανερώθηκαν σε διπλό του πίνακα (βίντεο)

Πολιτισμός

Αποκάλυψη στον ήδη εντυπωσιακό διπλό πίνακα του Ιταλού ζωγράφου. Τα σκίτσα κάτω από τα πορτραίτα.

Δύο σκίτσα ανακαλύφθηκαν σε πίνακα του Μοντιλιάνι, ο οποίος φιλοξενείται στο Μουσείο του Πανεπιστημίου της Χάιφα Χεκτ (Hecht), στο Ισραήλ.

Κάτω από την επιφάνεια του πίνακα, ο οποίος τιτλοφορείται «Γυμνό με καπέλο», ο οποίος φιλοτεχνήθηκε το 1908, κρύβονταν τα δύο σκίτσα, που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.

«Έχουμε δύο επιπλέον πορτραίτα, τα οποία δεν ήταν ορατά», εξηγεί ιστορικός του μουσείου.

«Είναι το πορτραίτο ενός άνδρα κάτω από το κεφάλι στο «Γυμνό με το καπέλο», ένα ολοκληρωμένο πορτραίτο άνδρα ο οποίος κοιτάζει ευθέως τον θεατή, καθώς επίσης και τη φιγούρα μίας γυναίκας ανάποδα», σημειώνει η ιστορικός, Ίνα Μπέρκοβιτς.

Ο Μοντιλιάνι θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Ιταλία το 1884 κι έζησε τη μικρή μποέμικη ζωή του στη Γαλλία, όπου δημιούργησε και τους αμφιλεγόμενους γυμνούς πίνακές του. Πέθανε στο Παρίσι το 1920, άφραγκος και άσημος.

Ένας από τους πίνακές του το «Reclining Nude», δημοπρατήθηκε το 2015 για 170 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ένας άλλος το 2018 έναντι 157 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2018 διαπιστώθηκε ότι κάτω από πίνακά , το οποίο φιλοξενείτο στο Μουσείο Τέιτ, υπήρχε πορτραίτο του Μοντιλιάνι.

Το «Γυμνό με καπέλο» είναι ένας ήδη ασυνήθιστος πίνακας του καλλιτέχνη, αφού είναι ζωγραφισμένος και από τις δύο πλευρές του καμβά, αλλά και από τις δύο κατευθύνσεις.

Από την άλλη πλευρά είναι το πορτραίτο της «Maud Abrantes», ανάποδα.

Ήταν το 2010 όταν οι υπεύθυνοι του μουσείου παρατήρησαν μάτια τρίτης φιγούρας κάτω από το γιακά της Maud.

Όμως μόλις φέτος φανερώθηκε η κρυμμένη εικόνα.

«Ο Μοντιλιάνι ξεκίνησε να ζωγραφίζει τη φιγούρα από κάτω και μετά γύρισε τον καμβά ανάποδα και ζωγράφισε τη φίλη του, Maude Abrantes, his friend».

Ο πίνακας είναι από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του Μοντιλιάνι, λίγο αφού μετακόμισε στο Παρίσι, τότε που πάλευε να βρει αγοραστές για τα έργα του.

Αγοράστηκε από τον ιδρυτή του ισραηλινού μουσείου το 1983. Η Μπέρκοβιτς σχολιάζει πως, «ζωγραφίζει ξανά και ξανά, σαν να μην τελειώνει ποτέ η εξερεύνηση της αρτίστικής του έκφρασης».

Οι ακτίνες που αποκάλυψαν τα κρυμμένα έργα έγιναν κατά την περίοδο της έκθεσης του πίνακα στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

