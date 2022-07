Κόσμος

Γενοκτονία Σρεμπρένιτσα: Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 50 θύματα (βίντεο)

Λίγες μέρες πριν από τη μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα, τα λείψανα 50 ανδρών, μεταξύ των οποίων και παιδιά, επέστρεψαν στην πόλη τους.

Τα λείψανα 50 θυμάτων της Γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα έφτασαν στην πόλη το απόγευμα της Παρασκευής.

Μανάδες και επιζώντες της Γενοκτονίας υποδέχθηκαν τους νεκρούς τους στο κοιμητήριο του ροτοκάρι.

Το μεγαλύτερο θύμα που πρόκειται να ταφεί ήταν γεννηθείς το 1936, ενώ μεταξύ των υπόλοιπων που ταυτοποιήθηκαν είναι τρία αγόρια 16 και 17 ετών, καθώς και δίδυμα αγόρια 20 ετών. Γαλήνη θα βρουν και ένας πατέρας με τον γιο του.

Μέχρι στιγμής πάνω από 8000 θύματα της Γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα έχουν ταφεί στο κοιμητήριο στην είσοδο της πόλης της Σρεμπρένιτσα, ακριβώς απέναντι από εκεί όπου θα έβρισκαν καταφύγιο από τους σφαγείς του.

Την ίδια ώρα, ξεκίνησε η τριήμερη ετήσια πορεία ειρήνης 100χλμ από το Νεζούκ στο Ποτοκάρι, προς τιμήν των θυμάτων και των επιζώντων της Γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές,4000 – 5000 θα συμμετάσχουν στην πορεία πάνω στα εδάφη που οι πολίτες της Σρεμπρένιτσα προσπάθηκαν να απελευθερώσουν το καλοκαίρι του 1995, προτού σφαγιαστούν τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.

Στόχος είναι η πορεία να φτάσει στο κοιμητήριο του Ποτοκάρι και μνημείο της Σρεμπρένιτσα στις 10 Ιουλίου, μία μέρα πριν από τη μαζική κηδεία και εκδήλωση για τα θύματα της Γενοκτονίας.

Η πορεία ειρήνης γίνεται κάθε χρόνο, εκτός των τελευταίων δύο της πανδημίας και η συμμετοχή μπορεί να είναι από 2000 έως και 10.000 κόσμου, τόσο από τη Βοσνία, όσο και από άλλες χώρες του κόσμου, που αρνούνται να ξεχάσουν το τι έγινε στη ζώνη ασφαλείας του ΟΗΕ στη Σρεμπρένιτσα, της εμπόλεμης Βοσνίας.

