Παναθηναϊκός: Ρελάνς για Καλάθη

Το «τριφύλλι» κατέθεσε νέα βελτιωμένη προσφορά με την προσδοκία ότι ο Έλληνας διεθνής θα επιλέξει την Αθήνα και όχι την Κωνσταντινούπολη και τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός θέλει όσο τίποτε άλλο να ξαναντύσει στα πράσινα τον Νικ Καλάθη και αποφάσισε να δώσει... τα ρέστα του, με νέα βελτιωμένη πρόταση.

Την ώρα που η Φενερμπαχτσέ και ο νέος τεχνικός της Δημήτρης Ιτούδης... απειλούν την επιστροφή του πρώην αρχηγού του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, η διοίκηση των «πρασίνων» έκανε νέα πρόταση στον Ελληνο-Αμερικανό διεθνή γκαρντ για 4 εκατ. ευρώ με τριετές συμβόλαιο!

Από τα 2,8 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο της αρχικής πρότασης, στον Παναθηναϊκό ανέβηκαν, λοιπόν κατά 1,2 εκατ, ευρώ στο σύνολο αυξάνοντας και κατά μία σεζόν τη διάρκεια του συμβολαίου.

Στα 33 χρόνια του, ο Καλάθης δεν θέλει να πέσει κάτω από το 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που προβλέπει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα για τη νέα σεζόν, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του με τους Καταλανούς για αποδέσμευση, κάτι που θα συμβεί βέβαια μόνο εφόσον πάρει το συμβόλαιο που θέλει εκτός Βαρκελώνης.

