Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος: Οι άνω των 60 που δεν έχουν κάνει 4η δόση είναι ανεμβολίαστοι

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΙΣ η θετικότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί πολλοί ασθενείς διαγιγνώσκονται μόνο με self test που δεν δηλώνονται.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη θετικότητα, η οποία καταγράφεται μόνο σε ένα βαθμό, καθώς όσοι διαγιγνώσκονται μόνο με self test δεν προσμετρώνται στα ημερήσια κρούσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι το self test πρέπει να επιβεβαιώνεται με ένα από τα εργαστηριακά τεστ, είτε rapid είτε PCR, καθώς σε περίπτωση που καταστεί ανάγκη να λάβουν αντιικά φάρμακα, ο γιατρός μπορεί να τα χορηγήσει μόνο εφόσον είναι καταγεγραμμένη η νόσος. «Αν η νόσος καταγραφεί πέντε μέρες μετά, ενδεχομένως να έχει παρέλθει ο χρήσιμος χρόνος λήψης αυτών των φαρμάκων», δήλωσε μιλώντας στον skai.

«Οι άνω των 60 ετών που δεν έχουν κάνει τέταρτη δόση αυτή τη στιγμή είναι ανεμβολίαστοι. Για να έχουν τα προνόμια του εμβολίου, δηλαδή ελαφρύτερη νόσο και μικρότερη πιθανότητα να βρεθούν μπροστά στο απευκταίο πρέπει να κάνουν την 4η δόση. Είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο και χρειάζεται ενίσχυση της άμυνας τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην δεύτερη αναμνηστική δόση.

Σε ό,τι αφορά στους κάτω των 60 ετών, ο κ. Εξαδάκτυλος επισήμανε ότι θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, ο οποίος αφού τους πάρει το ιστορικό, θα τους δώσει μια εξατομικευμένη συμβουλή.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι όσοι νόσησαν το τελευταίο εξάμηνο, μπορούν να αναβάλουν τον εμβολιασμό τους με τέταρτη δόση.

