Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα μας η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το Νοσοκομείο της Κέρκυρας και δεσμεύτηκε «για να αξιοκρατικό πλαίσιο στην επιλογή των διοικήσεων, μακροπρόθεσμα και όχι μέσα από κομματικές επιλογές».

«Η επιλογή των διοικήσεων των δομών δημόσιας υγείας μέσα από ένα αξιοκρατικό πλαίσιο και μακριά από τις κομματικές επιλογές», ήταν μία από τις υποσχέσεις που έδωσε σήμερα σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικού του Νοσοκομείου Κέρκυρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

«Από την πλευρά μας δεσμευτήκαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα αξιοκρατικό πλαίσιο στην επιλογή των διοικήσεων, μακροπρόθεσμα και όχι μέσα από κομματικές επιλογές. Επίσης, δεσμευτήκαμε ότι είναι προτεραιότητά μας η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, διότι και στην Κέρκυρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο ελληνικός λαός είναι τρίτος σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά. Μας περνάει μόνο η Λιθουανία και η Βουλγαρία και όταν ζούμε μία τέτοια εποχή ακρίβειας και φτωχοποίησης του λαού, πρέπει να αποκλιμακώσουμε με τις ανελαστικές δαπάνες ιδιαίτερα για την υγεία και την παιδεία, ώστε οι Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα στα νησιά μας, να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής μέσα από καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες και μέσα από χαμηλότερο κόστος διαβίωσης» δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε με μέλη της διοικήσεως του νοσοκομείου και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ παρέμεινε περισσότερο από δύο ώρες στο νοσοκομείο, ενώ έγινε αποδέκτης των αιτημάτων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο των επαφών του στο νησί, ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να συναντήσει τον Μητροπολίτη Κέρκυρας Παξών και Διαποντίων νήσων, κ.κ. Νεκτάριο, ενώ πρόκειται να επισκεφθεί και τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.

Η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ στο νησί πρόκειται να ολοκληρωθεί με την παρουσία του στα γραφεία της Παλιάς Φιλαρμονικής του νησιού, όπου έχουν κληθεί να δώσουν το παρόν και πρόεδροι των υπολοίπων φιλαρμονικών εταιρειών. Τον κ. Ανδρουλάκη συνοδεύει στις επαφές του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νησί Δημήτρης Μπιάγκης.

