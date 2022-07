Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ανανέωσε ο Μπίσεσβαρ

Πόση ειναι η διάρκεια του νέου συμβολαίου του διεθνούς με το Σουρινάμ, που έχει γίνει "μόνιμος κάτοικος" Θεσσαλονίκης.

Μπορεί να πήρε μερικές ημέρες παραπάνω, ωστόσο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου (9/7) κι επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2023.

Ο Μπίσεσβαρ έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης πριν από έξι χρόνια, έχοντας γράψει το όνομά του στο βιβλίο της «ασπρόμαυρης» ιστορίας.

Μετράει με τον ΠΑΟΚ 217 συμμετοχές, 27 γκολ, 38 ασίστ, έχει αναδειχθεί αήττητος πρωταθλητής της σεζόν 2018-19 και τρεις φορές Κυπελλούχους Ελλάδας.

Ο διεθνής Σουριναμέζος ήρθε σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και θα παραμείνει στην Τούμπα για μία ακόμα σεζόν!

