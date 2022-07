Τοπικά Νέα

Λαμία: Ανήλικοι κλέφτες πιάστηκαν στα “πράσα” (βίντεο)

Οι ανήλικοι κλέφτες έγιναν αντιληπτοί από γείτονα, ο οποίος κάλεσε την Αστυνομία. Βίντεο από τη στιγμή των αναζητήσεων και της καταδίωξης.



Στα πράσα πιάστηκαν οι νεαροί "ποντικοί" από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ.και της Άμεσης Δράσης.

Ο λόγος για δυο 16χρονους ρομά οι οποίοι λίγο πριν τις 10:00΄ το βράδυ της Παρασκευής "μπούκαραν" σε ισόγειο σπίτι στην οδό Βελισσαρίου στη Λαμία, κοντά στη στάση "Μποβιάτσου" στη συμβολή με την οδό Υψηλάντη.

Κάποιος γείτονας είδε τους "ποντικούς" την ώρα που έμπαιναν στο σπίτι παραβιάζοντας τις μπαλκονόπορτες και ενημέρωσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που μόλις οι διαρρήκτες τους κατάλαβαν την "κοπάνησαν" από την πίσω πλευρά του σπιτιού.

Ακολούθησε καταδίωξη και τελικά οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Άμεση Δράση, τους εντόπισαν σε ένα πάρκινγκ και τους συνέλαβαν.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν πήραν κάτι από το σπίτι, ωστόσο αυτό που αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι νεαροί διαρρήκτες έχουν συλληφθεί δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φορές για κλοπές και διαρρήξεις.

Βίντεο από τη στιγμή των αναζητήσεων και της καταδίωξης στην οδό Υψηλάντη στον κόμβο της Άνοιξης.

