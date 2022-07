Πολιτική

Τσίπρας: Εικόνα εγκατάλειψης στο Νοσοκομείο Ικαρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για εγκατάλειψη του ΕΣΥ έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επίσκεψή του στην Ικαρία.



«Να σταματήσει η εγκατάλειψη του ΕΣΥ και να δοθούν κίνητρα σε γιατρούς και προσωπικό», ήταν το βασικό μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσκεψη του στο Γενικό Νοσοκομείο της Ικαρίας, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με εργαζόμενους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε για «εικόνα εγκατάλειψης» με βάση όσα του μετέφεραν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι σημείωσαν ως μεγαλύτερο το πρόβλημα βασικών ελλείψεων σε κομβικές ειδικότητες. Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ως προς τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στο ιατρικό προσωπικό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εντάξει στο πρόγραμμα του τη θέση για εισαγωγικό μισθό 2.000 ευρώ. «Θα ανεβάσει το μισθολόγιο αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Κακά τα ψέματα. Όταν ένας γιατρός κάνει την ειδικότητα, γνωρίζει ότι θα πάει στην Αγγλία και θα πάρει 6.000 και 7.000 ή αντίστοιχα στην Κύπρο. Γιατί να κάτσει εδώ να πάρει 800 ευρώ», είπε για τους γιατρούς, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές και προσωπικό. Τόνισε ότι, όμως «η κατεύθυνση που υπάρχει αυτή την στιγμή, η "άλλη" αντίληψη για το κοινωνικό κράτος είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι πολλά δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε και τα ιδιωτικά». «Η κατεύθυνση είναι η απαξίωση του ΕΣΥ. Απλά τώρα δεν μιλάμε για απαξίωση, μιλάμε για κατάρρευση του ΕΣΥ», υπογράμμισε.

Εργαζόμενοι του νοσοκομείου, σύμφωνα με κομματικές πηγές, είπαν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει παθολόγος, ότι υπάρχει χειρουργός αλλά δεν υπάρχει αναισθησιολόγος, οπότε δεν μπορούν να γίνουν χειρουργεία και ότι σε έναν μήνα έγιναν 7 διακομιδές λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων περιέγραψε την κατάσταση αναφέροντας: «Αν ήσασταν κάτοικος εδώ στο νησί θα περιμένατε για συνταγογράφηση πολύ καιρό. Στα επείγοντα θα σας εξυπηρετούσε ανειδίκευτος αγροτικός γιατρός. Οι μισές βάρδιες το μήνα δεν έχουν αξονικό, με αποτέλεσμα ο κόσμος να αναγκάζεται να πληρώσει. Και τέλος, αν είχατε παιδί δεν θα είχατε παιδίατρο εδώ να το βλέπει». 'Αλλοι εργαζόμενοι σημείωσαν ότι οι νοσηλεύτριες δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα «η μονάδα τεχνητού νεφρού να αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους νεφροπαθείς του νησιού». «Αυτή τη στιγμή εργάζομαι με μια επικουρική νοσηλεύτρια μετακινούμενη από το νοσοκομείο της Βούλας. Οι άλλες δύο νοσηλεύτριες που ήρθαν τώρα δεν είναι εκπαιδευμένες. Υπάρχει τεράστια πίεση από 15 άτομα που χρειάζονται αιμοκάθαρση και δεν μπορώ να τους εξυπηρετήσω λόγω προσωπικού», τόνισε ο νεφρολόγος Σταύρος Σταθάκης, κατά τις ίδιες πηγές. Πρόσθεσε ότι ο νόμος λέει για δύο νοσηλευτές ανά βάρδια, όμως δεν υπάρχει και ότι προβλέπει δυο γιατρούς, όμως δεν υπάρχουν. «Τώρα εργαζόμαστε με έναν νοσηλευτή ανά βάρδια και έχω μια εκπαιδευόμενη που έχω άγχος συνέχεια μην γίνει κάποιο λάθος και θα πρέπει να είμαι συνεχώς από πάνω της. Και μιλάμε για δημόσιο νοσοκομείο που έχει κι άλλες ανάγκες. Δηλαδή μια κλήση στα επείγοντα. Περιστατικά στην παθολογική όπου δεν έχουμε παθολόγο. Ορθοπεδικός καλύπτει την θέση. Ό,τι έχει να κάνει με μια σειρά από περιστατικά ποιον θα φωνάξει; Αυτόν που είναι πιο κοντά στην παθολογική. Δεκαπέντε ασθενείς δεν μπορούν να καλυφθούν με τρία μηχανήματα τα οποία γίνονται παράτυπα 4», συνέχισε. Επιπλέον, εκπρόσωποι νοσηλευτών ανέφεραν ότι κατά την πανδημία το νοσοκομείο της Ικαρίας, χωρίς να είναι νοσοκομείο αναφοράς, εξυπηρετούσε και προχωρούσε στην νοσηλεία περιστατικών. «Χωρίς αξονικό, χωρίς pcr, με rapid test, με αποτέλεσμα τα Χριστούγεννα να ξεφύγει ο κορονοϊός μέσα στο νοσοκομείο και να μολυνθούν γιατροί, προσωπικό και συγγενείς ασθενών», ανέφεραν.

Συνάντηση με τον δήμαρχο Ικαρίας - «Να επεκταθεί η νησιωτικότητα στα καύσιμα και στα τρόφιμα», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας

Οι «τραγικές ελλείψεις» στο νοσοκομείο του νησιού τέθηκαν και στη συνάντηση που είχε στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας με τον δήμαρχο του νησιού, Νίκο Καλαμπόγια, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τονίζει ότι «η υγεία είναι θέμα ασφάλειας για τους κατοίκους». «Η εικόνα από το νοσοκομείο που επισκέφθηκα είναι εικόνα εγκατάλειψης. Δεν μπορεί να έχει χειρουργό χωρίς αναισθησιολόγο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει χειρουργεία. Δεν μπορεί να μην έχει παθολόγο. Και δεν μπορεί σε ένα νοσοκομείο στην Ικαρία που έχει μεγάλες αποστάσεις να έχει μόνο μία βάρδια ΕΚΑΒ», είπε ο κ. Τσίπρας. Τόνισε ότι αυτά «είναι κρίσιμα θέματα που οφείλουμε να τα δούμε ως Πολιτεία. Κι εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, σας πέφτει το βάρος γιατί είστε ο κυματοθραύστης της δυσαρέσκειας των πολιτών, αλλά και αυτός που περιμένουν οι πολίτες να πιέσουν την κυβέρνηση και να βρεθούν λύσεις».

Αναφερόμενος στο συνολικό θέμα της νησιωτικότητας, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση του μεταφορικού ισοδυνάμου που θέσπισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διατηρηθεί και να επεκταθεί. «Το θέμα της νησιωτικότητας είναι κομβικό. Όχι μόνο για να δώσουμε αίσθημα δικαιοσύνης και ισοτιμίας στους πολίτες, αλλά και για να διατηρήσουμε την εξέλιξη της ζωής και της ανάπτυξης στα νησιά μας. Γιατί αν δεν το αντιμετωπίσουμε θα είναι δυσμενέστατη η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να μείνει στο νησί και να μην γίνει μετανάστης», είπε. Υπογράμμισε ότι «η μεταρρύθμιση του μεταφορικού ισοδυνάμου που ξεκινήσαμε το 2018 πρέπει να επεκταθεί, όχι να κουτσουρευτεί. Βγήκαμε από τα μνημόνια τώρα». «Τι σημαίνει το μεταφορικό ισοδύναμο; Ότι για κάθε γηγενή και για κάθε επισκέπτη έστω και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων θα είναι αντίστοιχο το κόστος μετακίνησης με την μετακίνηση στην ενδοχώρα. Να το επεκτείνουμε και για τα καύσιμα και για τα τρόφιμα. Δεν πρέπει να πληρώνετε φόρο επειδή αποφασίσατε να μείνετε σε ένα νησί. Το λέω γιατί η βενζίνη έχει 30-40 λεπτά παραπάνω από ό,τι στην ενδοχώρα το ίδιο και στο σούπερ μάρκετ», τόνισε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «αυτή η εγκατάλειψη, που δεν αφορά μόνο την Ικαρία αλλά μια σειρά από νησιά, πρέπει να σταματήσει», προσθέτοντας ότι θα πρέπει «να δώσουμε μεγάλο βάρος στους ανθρώπους μας, στους νησιώτες για να τους δώσουμε δυνατότητα να μείνουν», καθώς «χωρίς ευτυχισμένους ανθρώπους δεν μπορείς να φτιάξεις τόπους να πάνε μπροστά».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Ρέθυμνο: Πλημμύρησαν δρόμοι από την καταιγίδα (εικόνες)

Αγία Σοφία: “Μετατράπηκε” σε τζαμί για το Μπαϊράμι (εικόνες)

Ο Μάτζικ Τζόνσον κάνει διακοπές στην Ελλάδα και “ξετρελαίνεται” (εικόνες)