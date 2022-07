Κοινωνία

Αγρίνιο: Στο εδώλιο ο ιερέας για βιασμό ανηλίκων - Συγκλονίζουν οι καταθέσεις κοριτσιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι που οδήγησε τον ιερέα σε προφυλάκιση. Ο «πατερούλης» και η γκαρσονιέρα – κολαστήριο.



Πολύωρη αλλά πάνω απ όλα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν την Παρασκευή, η πρώτη ημέρα της δίκης του ιερέα από το Αγρίνιο που κατηγορείται για βιασμό ανήλικων κοριτσιών, ασελγείς πράξεις, πορνογραφικό υλικών και ίσως και άλλων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Τα κορίτσια περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές, όπως είπαν, που ζούσαν στα χέρια του 50χρονου ιερέα τον οποίο περιέγραψαν ως “σατανικά ευφυή”.

Όπως έγινε γνωστό χρειάστηκε αρκετές φορές ο πρόεδρος να διακόψει τη δίκη για να μπορέσουν τα κορίτσια να συνεχίσουν τις καταθέσεις τους . Στην ιδέα της περιγραφής του βιασμού τους λύγιζαν και ξεσπούσαν σε κλάματα. Και από τις πέντε καταθέσεις , οι τέσσερις καταθέτουν βιασμό σε ηλικία από 14-16 ετών , προέκυψε ότι ο ιερέας ήταν εξαιρετικά χειριστικός και τις είχε πείσει ότι αν δεν έκαναν ότι τους έλεγε θα τις έβρισκε μεγάλο κακό και δεν θα μπορούσε να λύσει τα μάγια που τους είχαν κάνει.

Μάλιστα οι μάρτυρες κατηγορίας υποστήριξαν ότι ζούσαν όλοι μαζί (κάτι σαν κοινόβιο) με την οικογένειά του δυο ακόμη μητέρες με τα έξι παιδιά τους, πέντε κορίτσια και ένα αγόρι. Να σημειωθεί ότι και οι δύο οικογένειες των κοριτσιών και του ενός αγοριού, ήταν μονογονεϊκές μια και είχαν χωρίσει οι γονείς.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι



Η άκρη του νήματος άρχισε να ξετυλίγει και το κουβάρι που οδήγησε τον ιερέα σε προφυλάκιση και σήμερα στο εδώλιο, όταν η μία εκ των δύο πρώτων αδερφών που δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει μαζί της έσπασε τη σιωπή της όταν μάλιστα έμαθε ότι η μικρότερη αδερφή της είχε βιαστεί.

Πως κατάφερνε όμως να οδηγεί τα ανήλικα κορίτσια στο κρεβάτι μιας σκοτεινής γκαρσονιέρας κάτω από το σπίτι του και να τα πείθει ότι αυτό που θα τους συμβεί είναι το σωστό; Τους έλεγε ότι επικοινωνεί με γέροντες από το Άγιον Όρος όπως ο Σεραφίμ, ο Εφραίμ ακόμη και με τον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς που έζησε στο Σαν Φρανσίσκο και πως αυτοί με μηνύματα που του έστελναν τον οδηγούσαν στο δρόμο του Θεού.

Στην πορεία της διαδικασίας βέβαια φάνηκε ότι το κινητό τηλέφωνο από το οποίο στέλνονταν τα μηνύματα στα κορίτσια βρισκόταν στα χέρια του εν λόγω ιερέα και ήταν εκείνος που παρίστανε τους γέροντες .

Επίσης τον ονόμαζαν και κωδικάνθρωπο διότι με διάφορους κωδικούς που είχε χαράξει ακόμη και στις πλάτες των κοριτσιών κατάφερνε να λύνει τα μάγια, όπως τους έλεγε. Κάπως έτσι μητέρες και κόρες έβλεπαν τον 50χρονο σαν Θεό , υπάκουαν τυφλά σε ότι τους ζητούσε και έτρεμαν στην ιδέα να τον απογοητεύσουν . Η όποια απογοήτευση του ιερέα είχε και τιμωρίες για τα κορίτσια. Μετάνοιες, ώρες σιωπής έξι φορές να διαβάσουν τους χαιρετισμούς κλπ…

Πήγε στην Ρόδο για να γλιτώσει



Η πρώτη από τις πέντε κοπέλες που αποφάσισε να μιλήσει και να σώσει έτσι και τις υπόλοιπες, όπως ισχυρίστηκαν , από τα χέρια του, είχε υποστεί ασελγείς πράξεις αλλά είχε γλυτώσει την ολοκλήρωση των διεστραμμένων ορέξεων του. Για να ξεφύγει απ’ όλ’ αυτά, πήγε για σπουδές στην Ρόδο , χωρίς να καταφέρει να ξεπεράσει τις εικόνες που την κυνηγούσαν σαν ένας ατελείωτος εφιάλτης. (η ίδια σήμερα είναι ολίγων μηνών έγκυος και είχε συνεχώς το σύζυγό της δίπλα της να την στηρίζει).

Κάποια στιγμή η αδελφή της πάνω σε μια ένταση είπε στην μητέρα της, η οποία είχε και αυτή τυφλή υπακοή στον ιερέα και μέχρι σήμερα δεν πιστεύει ότι αυτός μπορεί να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο κακό, ενώπιον και των αδελφιών της και άλλων παρόντων, μαθαίνει ότι ο παπάς είχε κάνει κάποιες πράξεις εναντίον της. Η ίδια ταράχθηκε και αποφάσισε ότι έπρεπε να μιλήσει.

Όταν τελικά μίλησε θέλησε να πάει δια της ευθείας οδού γράφοντας μία επιστολή στον Μακαριστό Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμά και θέλοντας να τον συναντήσει για να του εξηγήσει χωρίς όμως καμία ανταπόκριση. Ο ίδιος έδειξε να φοβάται μήπως ακουστεί για σκάνδαλα η Μητρόπολη. Έτσι έδωσε συνέντευξη σε συγκεκριμένο site παρακαλώντας κάποιος εισαγγελέας να το δει και να την καλέσει. Έτσι και έγινε.

Ο «πατερούλης» και η γκαρσονιέρα – κολαστήριο



Και ήρθε η σειρά της αδερφής της να περιγράψει πως ο ιερέας βίασε ένα 14χρονο τότε κορίτσι που για πρώτη φορά στη ζωή της ζούσε όλα αυτά τα εφιαλτικά. Μια μέρα η κοπέλα έλαβε ένα μήνυμα από έναν υποτιθέμενο γέροντα ότι πρέπει να πάει στο δωμάτιο του κάτω ορόφου του σπιτιού, όπου ο «πατερούλης», έτσι ήθελε να τον αποκαλούν είναι μόνος του και στενοχωρημένος και μόνο αυτή μπορεί να τον βοηθήσει για να λύσει τα μάγια από την ίδια, τα αδέλφια και την μητέρα της.

Ο παπάς την δέχθηκε στην γκαρσονιέρα – κολαστήριο σε πλήρες σκοτάδι. Της έδεσε τα μάτια, της είπε να ξαπλώσει στο κρεβάτι, της ακινητοποίησε τα χέρια και στην συνέχεια άρχισε να της βγάζει τα ρούχα και να προχωρά σε πράξεις, τις οποίες το κορίτσι με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια., προκαλώντας ανατριχίλα στην αίθουσα, και φέρνοντας σε αμηχανία ακόμη και την έδρα.

Η εντολή που είχε από τον «γέροντα» που της έστειλε το μήνυμα ήταν να μην δείξει ότι φοβάται διότι τότε ο «πατερούλης» θα αναγκαστεί να ξανακάνει την πράξη για να λυθούν τα μάγια. Κατά την πολύωρη ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκαν και πολλά άλλα, όπως ότι ο ιερέας δεν είχε δικαίωμα σε εξομολόγηση, παρ όλ αυτά το έκανε και μάλιστα όχι σε εκκλησία αλλά στην γκαρσονιέρα ή την ταράτσα του σπιτιού του που και εκεί είχε διαμορφώσει ένα χώρο. Είχε πείσει τις μητέρες να φορούν στο λαιμό ένα κουδουνάκι που τους έλεγε ότι ήταν το κουδουνάκι της Παναγίας.

Τα έβγαζε στην επαιτεία



Και δεν σταματούσε εδώ. Έβγαζε τα κορίτσια σε επαιτεία , σύμφωνα με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες, Έστελνε όλα τα παιδιά να πουλούν κεριά και άλλα προϊόντα ή ακόμα και να ζητιανεύουν για να του φέρνουν τα χρήματα. Ζητούσε μάλιστα και συγκεκριμένα ποσά κάθε φορά που μετέφερε τα παιδιά σε διάφορες πόλεις όπως ήταν η Πάτρα και η Ναύπακτος. Η τελευταία από τα κορίτσια που κατέθεσε ήταν και αυτή που δεν άντεξε όταν άκουσε τον κατηγορούμενο να ψιθυρίζει “τι ψέματα είναι αυτά που λες” και κοιτώντας τον στα μάτια ξέσπασε φωνάζοντας για τα όσα είχε υποστεί δέκα ολόκληρα χρόνια.

Τραγική μορφή η Πρεσβυτέρα η οποία ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση όταν ο πρόεδρος της έδρας της έδειχνε τις άσεμνες φωτογραφίες που ο σύζυγός της υποχρέωνε τα κορίτσια να του στέλνουν. Προσπάθησε να τον υπερασπιστεί λέγοντας όμως ότι για πρώτη φορά βλέπει αυτές τις άσεμνες φωτογραφίες και τα μηνύματα που έστελνε στα κορίτσια και τα οποία βρέθηκαν από τους αστυνομικούς στους υπολογιστές του. Δεν ήξερε τι να απαντήσει στον πρόεδρο που την ρωτούσε γιατί ο σύζυγός της άλλαζε συνέχεια ενορίες.

Σε δύσκολη θέση και η κόρη του Ιερέα, ο οποίος να σημειωθεί ότι ήταν πρώτος ξάδερφος με τον πατέρα των δύο αδερφών και του αδερφού. Στο τέλος όμως παραδέχτηκε τα όσα έκανε πατέρας της με μάγια, ότι εξομολογούσε χωρίς να έχει το δικαίωμα και ότι για όλα αυτά τον παρέσυρε η μητέρα της μιας οικογένειας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο ίδιος κυκλοφορούσε πολλές φορές χωρίς τα ράσα με μηχανή μεγάλου κυβισμού ακόμη και μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Η δίκη θα συνεχιστεί την Δευτέρα στις 18 Ιουλίου.

Πηγή: lefkadapress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος: φρικτός θάνατος για παράτυπη μετανάστρια

Τροχαίο δυστύχημα: Νεαρός μοτοσικλετιστής ξεψύχησε στην άσφαλτο

Ο Μάτζικ Τζόνσον κάνει διακοπές στην Ελλάδα και “ξετρελαίνεται” (εικόνες)