Ελληνοτουρκικά - Ακάρ: Δεν αστειευόμαστε, δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση των δικαιωμάτων μας

Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας. Τι είπε για τον οδικό χάρτη της Τουρκίας και το Καστελλόριζο.





Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ εξαπολύοντας απειλές και επαναλαμβάνοντας το αναθεωρητικό δόγμα της τουρκικής ηγεσίας για τα ελληνικά νησιά.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι, Haber Global, ο Ακάρ τόνισε ότι η Άγκυρα έχει σχέδιο για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, τα οποία θα εφαρμόσει "σε διαφορετικές φάσεις και στάδια".

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο σχετικά με τα F-16 ο Ακάρ είπε ότι «τώρα όλοι θα παρατήσουν τη δουλειά τους και θα ασχολούνται με το τί λέει ο Μητσοτάκης στο Κογκρέσο; Εντάξει, μπορεί να έχουν τις απόψεις τους αλλά το Αμερικανικό Κογκρέσο ως ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο Κογκρέσο ενός κράτους, πιστεύουμε ότι θα λάβει τη σωστή απόφαση, αφού κάνει τις παγκόσμιες αξιολογήσεις του, λάβει υπόψη του τις σχέσεις του με την Τουρκία, τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού. Και δεν είναι καθόλου όπως τα είπε ο Μητσοτάκης».





Στην συνέχεια ο Ακάρ ανέφερε ότι «υπάρχουν θετικά μηνύματα από ΗΠΑ για τα μαχητικά» και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε σε ειρήνη και σε ευημερία με τους γείτονές μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ωστόσο στην Ελλάδα – και δεν πρέπει να κατηγορούμε τον ελληνικό λαό- κάποια συγκεκριμένα άτομα για τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα, για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης τείνουν να χρησιμοποιούν την ένταση με την Τουρκία. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Πρέπει να απαλλαγούν από αυτό τον έρωτα τους για εξοπλισμούς, για συμμαχίες. Κάνει μεγάλη ζημιά στον ελληνικό λαό».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «μια χώρα που έχει χρέος 439 δις πρέπει να είναι προσεκτική. Δεν το λέω εγώ, το λένε Έλληνες που είναι λογικοί. Δυστυχώς αυτά τα άτομα συνεχίζουν την ένταση με την Τουρκία. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουν πουθενά με αυτά. Εμείς έχουμε απόλυτο δίκιο. Και παρά τις παραβιάσεις τους λέμε ελάτε να συζητήσουμε και να βρούμε ειρηνική λύση. Εδώ και δύο χρόνια περιμένουμε για να συναντηθούμε στην Άγκυρα. Εμείς έχουμε δίκιο»



Σε ερώτηση για το ποιος είναι ο οδικός χάρτης της Τουρκίας ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας απάντησε: «Έχουμε σχέδια και θα τα εφαρμόσουμε. Υπάρχουν στάδια γι’ αυτά τα σχέδια» και στην συνέχεια ανέφερε:



«Αλλά αν η απέναντι πλευρά αντί να επιδιώξει λύση μέσω ειρηνικής οδού, προσπαθήσει με ψέματα, με διαστρεβλώσεις να φτάσει κάπου, αν με φωτογραφίες που έχουν βγάλει χρόνια πριν, με φωτογραφίες ασκήσεων και τις παρουσιάζουν σαν να είναι σήμερα και με ψεύτικες μεταδόσεις ότι η Τουρκία θα εισβάλει στα νησιά και προσβάλλει τον ελληνικό λαό, προσπαθήσουν να φτάσουν κάπου, λέμε δεν μπορείτε να φτάσετε πουθενά. Πουθενά. Δεν είναι δυνατόν».





Για το Καστελλόριζο είπε: «Εσείς για ένα νησί 10 τ.χλμ. που απέχει 1050 μέτρα απόσταση από την Τουρκία και 600 χιλιόμετρα απόσταση από την Ελλάδα ζητάτε ΑΟΖ 40 τ.χμ. και περιμένετε αυτό να το δεχτεί η τουρκική πλευρά. Δεν πρέπει εδώ να πέσουμε σε κωμική κατάσταση, δεν πρέπει να χάσουμε την λογική μας».



«Εμείς λέμε ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη αλλά κανείς να μην μας το πάρει αυτό ως αδυναμία. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων μας, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Το έχουμε πει ξανά και ξανά. Και ο Πρόεδρός αυτό είναι που έχει πει: Δεν αστειευόμαστε», ανέφερε ακόμα ο Ακάρ.

