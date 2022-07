Κόσμος

ΗΠΑ: Έφηβοι χτύπησαν μέχρι θανάτου ηλικιωμένο με κώνο οδικής σήμανσης (βίντεο)

Οι νεαροί καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας να γελούν και να τραβάνε βίντεο με τα κινητά τους.



Ένα ακόμη περιστατικό ωμής βίας στις ΗΠΑ προκαλεί. Βίντεο από το συγκεκριμένο περιστατικό έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές και αφορά σε ένα έγκλημα που σημειώθηκε στη Φιλαδέλφεια τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με τη New York Post, ομάδα εφήβων χτύπησαν με έναν έναν κώνο οδικής σήμανσης μέχρι θανάτου έναν ηλικιωμένο άνδρα. Οι νεαροί καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας να γελούν και να τραβάνε βίντεο με τα κινητά τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το θύμα της θανατηφόρας επίθεσης ήταν ο 72χρονος Τζέιμς Λάμπερτ, ο οποίος περπατούσε στη λεωφόρο Σεσίλ Μπ. Μουρ στις 3 τα ξημερώματα στις 14 Ιουνίου όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους νεαρούς κακοποιούς. Το ανατριχιαστικό βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές δείχνει τον Λάμπερτ να προσπαθεί να απομακρυνθεί από την ομάδα ενώ οι έφηβοι τον ακολουθούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Στη συνέχεια, ένα από τα αγόρια τον χτυπά από πίσω με τον κώνο, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Security video released Friday by Philadelphia police shows a group of teens fatally beating a man in his early 70s with a traffic cone. pic.twitter.com/Dvvbvg9ALZ — ??²² (@MotulX22) July 9, 2022

Ενώ ο 72χρονος βρίσκεται ακόμα πεσμένος κάτω, ένα κορίτσι σηκώνει τον ίδιο κώνο και τον πετά πάνω του, ενώ ένα άλλο μέλος της παρέας καταγράφει τη σκηνή με το κινητό.

Στη συνέχεια ο Λάμπερτ φαίνεται να σηκώνεται και να προσπαθεί να διαφύγει, ενώ το ίδιο κορίτσι τον καταδιώκει για να πετάξει ξανά επάνω του τον κώνο, καθώς άλλα άτομα από την ομάδα εμφανίζονται να γελούν. Μόνο ένα κορίτσι από την παρέα δείχνει σοκαρισμένο, αφού φέρνει τα χέρια της στο στόμα μετά από το χτύπημα.

Ο Λάμπερτ μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη ημέρα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει συλληφθεί κανένα από τα πρόσωπα που καταγράφονται στο βίντεο, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα της Καλιφόρνια προσφέρει αμοιβή 20.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

