Life

Η Έφη Θώδη τραγούδησε το “Madame” σε πανηγύρι και έγινε viral (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τραγουδίστρια μετά από απαίτηση του κοινού τραγούδησε με τη συνοδεία κλαρίνου το χιτ της νεολαίας.



Η Έφη Θώδη, εμφανίστηκε σε πανηγύρι στο Στρούσι του Νομού Ηλείας και μέσα σε όλα, ερμήνευσε με τον… δικό της τρόπο το «Madame», που έγινε hit από τον Tranno και τους Kings.

Η τραγουδίστρια μετά από απαίτηση του κοινού τραγούδησε με τη συνοδεία κλαρίνου το χιτ της νεολαίας.

Το βίντεο με την Έφη Θώδη να τραγουδά το «Madame», το οποίο αναρτήθηκε στο TikTok, έγινε αμέσως viral, ενώ ξεπέρασε τις 40.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Δείτε το βίντεο που πόσταρε χρήστης του tik tok και έγινε viral:

Πηγή βίντεο: tiktok / theodosisgprantza

ΗΠΑ: Έφηβοι χτύπησαν μέχρι θανάτου ηλικιωμένο με κώνο οδικής σήμανσης (βίντεο)