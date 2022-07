Κόσμος

Σρι Λάνκα: Στις φλόγες η κατοικία του πρωθυπουργού μετά την εισβολή διαδηλωτών (βίντεο)

Χάος στην Σρι Λάνκα. Διαδηλωτές μπήκαν στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού και έβαλαν φωτιά. Φυγαδεύτηκε ο πρόεδρος της χώρας νωρίτερα.



Ένα πλήθος διαδηλωτών εισέβαλε στην κατοικία του πρωθυπουργού της Σρι Λάνκα το βράδυ του Σαββάτου στο Κολόμπο, βάζοντας φωτιά, έγινε γνωστό από την αστυνομία και το περιβάλλον του πρωθυπουργού.

«Διαδηλωτές εισέβαλαν στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε και την πυρπόλησαν», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Just IN:— Sri Lanka PM's private residence has been set on fire by protesters in Colombo. pic.twitter.com/CgnrL9AcWS

— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) July 9, 2022

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε έκανε γνωστό ότι προτίθεται να παραιτηθεί για να ανοίξει ο δρόμος για τον σχηματισμό πολυκομματικής κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού ακολούθησε την κλιμάκωση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που υποχρέωσαν τον πρόεδρο της χώρας Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα να φυγαδευτεί σήμερα από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Κάποιοι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Σρι Λάνκα και κράνη, εισέβαλαν στην κατοικία του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NewsFirst στις οποίες διακρίνονται διαδηλωτές να έχουν πέσει μέσα στην πισίνα της κατοικίας.

Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Sirasa TV, ένα πλήθος διαδηλωτών έχει εισβάλει στο προεδρικό μέγαρο, το οποίο μέχρι πρότινος φυλασσόταν αυστηρά.

Πηγή των υπηρεσιών Άμυνας δήλωσε ότι ο Ρατζαπάξα παραμένει πρόεδρος της Σρι Λάνκα και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, όπου τον προστατεύει ο στρατός.

Νωρίτερα χιλιάδες άνθρωποι είχαν συρρεύσει στη συνοικία του Κολόμπο όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, φωνάζοντας συνθήματα κατά του προέδρου και διαλύοντας πολλά οδοφράγματα της αστυνομίας μέχρι να φτάσουν στην οικία του. Η αστυνομία πυροβόλησε στον αέρα αλλά δεν κατάφερε να εμποδίσει το οργισμένο πλήθος από το να περικυκλώσει το προεδρικό μέγαρο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

