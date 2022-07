Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 42χρονου

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση του άνδρα. Από που και πότε χάθηκαν τα ίχνη του.



Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 42χρονου από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σε ανακοίνωσή του «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι «στις 08/07/22, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο Σαχινίδης Σταύρος, 42 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενηλίκου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαχινίδης Σταύρος έχει ύψος 1,72 μ., βάρος 85 κιλά, έχει γκρίζα μαλλιά και πράσινα μάτια».

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση», καταλήγει η ανακοίνωση.

