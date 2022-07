Ολυμπιακός - Άλκμααρ: Φιλική νίκη για τους “ερυθρόλευκους”

Αθλητικά

Δυνατή πρόβα για τον Ολυμπιακό ενόψει του αγώνα με την Μακάμπι Χάιφα



Ο Ολυμπιακός έδειξε καλά στοιχεία στη δυνατή πρόβα ενόψει του αγώνα με την Μακάμπι Χάιφα και με γκολ του Σισέ στο 45ο λεπτό επικράτησε με 1-0 της Άλκμααρ στο Καραϊσκάκη.

Στο πρώτο του τεστ μετά την επιστροφή τους από την Αυστρία οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν ένα σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με το φιλικό απέναντι στην Σάλτσμπουργκ, με καλή αμυντική λειτουργία και περισσότερα τρεξίματα.

Ντεμπούτο με τους Πειραιώτες έκανε ο Σίμε Βρσάλικο, ο οποίος ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα, όπως και οι Βατσλίκ, Ρέαμπτσουκ, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Αγκιμπού Καμαρά, Μαντί Καμαρά, Κανέ (τριάδα στη μεσαία γραμμή), Μασούρας, Ζινκερνάγκελ (στα δύο άκρα) και Ελ Αραμπί (κορυφή της επίθεσης).

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε από νωρίς να επιβάλλει το ρυθμό του, παίρνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και πιέζοντας ψηλά τους δύο Καμαρά. Η πρώτη καλή στιγμή των γηπεδούχων σημειώθηκε στο 17΄ με τον Ελ Αραμπί να μην πιάνει σωστά το σουτ μετά από σέντρα του Ρέαμπτσουκ. Στη συνέχεια ο Μασούρας έκανε το σουτ, αλλά ο Βέρχουλστ μπλόκαρε.

Παρότι είχε την κατοχή της μπάλας, η ελληνική ομάδα δεν έκανε ευκαιρίες, ωστόσο, πήρε το προβάδισμα από μία "στημένη" φάση στο 45΄. Από εκτέλεση κόρνερ του Ζινκερνάγκελ, ο Σισέ με κεφαλιά νίκησε τον Βέρχουλστ κι «εγραψε» το 1-0.

Στο β' μέρος ο Βρσάλικο, που έκανε αρκετή δουλειά από την δεξιά πτέρυγα, άφησε την θέση του στον Άβιλα. Στο 55΄ πάλι από προσπάθεια του Ρέαμπτσουκ, ο Ζινκερνάγκελ βρέθηκε στην περιοχή, αλλά το πλασέ που επιχείρησε ήταν άστοχο.

Στο 72ο λεπτό ο Πέδρο Μαρτίνς προχώρησε σε νέες αλλαγές. O Εμβιλά αντικατέστησε τον Μαντί Καμαρά, ο Μανωλάς πέρασε στη θέση του Παπασταθόπουλου, ο Ραντζέλοβιτς αντί του Ζινκερνάγκελ και ο Αμπουμπακάρ Καμαρά αντί του Ελ Αραμπί.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε και στο 79΄ το σουτ του Μπεκουέμα εκτός περιοχής πέρασε λίγο άουτ, στην καλύτερη ευκαιρία των Ολλανδών μέχρι τότε. Στο 83' ήταν σειρά των γηπεδούχων ν΄ απειλήσουν με τον Μασούρα να μην μπορεί να τροφοδοτήσει σωστά τον Ραντζέλοβιτς.

Στο ίδιο λεπτό ο Μαρτίνς έκανε και τις τελευταίες του κινήσεις. Ο Βαλμπουενά αντικατέστησε τον Αγκιμπού Καμαρά και ο Μπουχαλάκης τον Κανέ, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Ραντζέλοβιτς και Εμβιλά είχαν άσχημα τελειώματα. Η Άλκμααρ απείλησε δύο φορές, αλλά ο Ρέαμπτσουκ στέρησε την ισοφάριση από τους φιλοξενούμενους. Στο 90+3' ο Σισέ έπιασε κεφαλιά μετά από κόρνερ, αλλά ο γκολκίπερ των Ολλανδών έκανε σωτήρια επέμβαση.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Βατσλίκ, Ρέαμπτσουκ, Βρσάλικο (46' Άβιλα), Σισέ, Παπασταθόπουλος (72' Μανωλάς), Αγκιμπού (83' Βαλμπουενά), Μαντί (72' Εμβιλά), Κανέ (83' Μπουχαλάκης), Μασούρας, Ζινκερνάγκελ (72' Ραντζέλοβιτς), Αραμπί (72' Αμπουμπακάρ Καμαρά).

