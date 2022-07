Πολιτισμός

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: “Farm Fatale” του Philippe Quesne (εικόνες)

Ο Γάλλος δημιουργός παρουσιάζει ένα “εξωφρενικό”, όσο και γοητευτικό σύμπαν, σε μια ανατρεπτική συνθήκη, που ίσως όμως δεν είναι παρά μια… εικόνα από το μέλλον.

Μια μετα-αποκαλυπτική συνθήκη στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον: πέντε σκιάχτρα, που έχουν μείνει χωρίς δουλειά λόγω της κλιματικής αλλαγής, αποφασίζουν να συγκροτήσουν μια νέα κοινότητα.

Με την παράσταση Farm fatale, στο πλαισιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ο διεθνής Γάλλος δημιουργός Φιλίπ Κεν, ετοιμάζεται να συστήσει στο κοινό της Πειραιώς 260, στις 10 και 11 Ιουλίου, στις 21:00, ένα εξωφρενικό όσο και γοητευτικό σύμπαν, το οποίο κατοικείται από ευγενείς ονειροπόλους ακτιβιστές και λακωνικούς σχολιαστές της πραγματικότητάς μας.

Πρόκειται για μερικούς αφοπλιστικά αστείους χαρακτήρες που δεν πτοούνται από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν υπεισέλθει. Καταγράφουν μεθοδικά τους ήχους της ετοιμοθάνατης φύσης για τις επόμενες γενιές, ετοιμάζουν πανό και σλόγκαν για διαδηλώσεις, παίζουν ποπ μουσική στον πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό τους, συζητάνε για την εξαφάνιση των εντόμων και τα φυτοφάρμακα.

Ο Γάλλος σκηνοθέτης και εικαστικός καλλιτέχνης Φιλίπ Κεν, ιδρυτής του Vivarium Studio, αντιλαμβάνεται το θέατρο ως έναν τόπο προσωρινής κατοίκησης μέσα σε ένα τεχνητό οικοσύστημα, το οποίο επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά, παρατηρώντας ένα μικρό κομμάτι της ανθρωπότητας με επανεφευρεθείσα λογική. Τα έργα του Κεν, που συχνά αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους ηθοποιούς του, αναφέρονται στο θαυμαστό και το μικροσκοπικό, το καθημερινό και το απροσδόκητο, τη θεατρική απάτη και την αλήθεια της φύσης.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

10 Ιουλίου: Μετά την παράσταση ακολουθεί συζήτηση με τον Philippe Quesne. Συντονίζει η Stefanie Carp.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σύλληψη - Σκηνικά - Σκηνοθεσία: Philippe Quesne

Συνδημιουργία - Ερμηνεία Sebastien Jacobs (δημιουργία ρόλου από τον Stefan Merki ), Nuno Lucas (δημιουργία ρόλου από τον Damian Rebgetz ), Anne Steffens (δημιουργία ρόλου από την Julia Riedler ), Ga e tan Vourc ’ h

Συνεργασία στα σκηνικά Nicole Marianna Wytyczak

Συνεργασία στα κοστούμια Nora Stocker

Μάσκες Brigitte Frank

Διεύθυνση σκηνής Lo i c Even

Φωτισμοί Fabien Bossard

Ήχος F e lix Perdreau

Δραματουργία Martin Vald e s - Stauber

Συνεργασία στη δραματουργία Camille Louis

Παραγωγή περιοδείας Vivarium Studio

Παραγωγή M u nchner Kammerspiele – Munich

Συμπαραγωγή Nanterre-Amandiers, centre dramatique national

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 29 Μαρτίου 2019 στο Munchner Kammerspiele



Συνεργασία επικοινωνίας με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος - Υπηρεσία συνεργασίας και μορφωτικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

Πληροφορίες εισιτηρίων: https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 30€ • ΖΩΝΗ Α΄ 20€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 16€ • ΖΩΝΗ Β΄ 15€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12€ • ΑΝΕΡΓΩΝ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

