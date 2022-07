Κόσμος

Δικαίωμα στην άμβλωση: χιλιάδες διαδήλωσαν έξω από τον Λευκό Οίκο (εικόνες)

Πλήθος κόσμου διαμαρτυρήθηκε για το δικαίωμα στην άμβλωση καλώντας την Πολιτεία να καλύψει την απόφαση της Δικαιοσύνης.

«Μπάιντεν, ξύπνα!». Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από τον Λευκό Οίκο χθες Σάββατο για να ζητήσουν από τον Αμερικανό πρόεδρο να υπερασπιστεί σθεναρά το δικαίωμα στην άμβλωση.

Φωνάζοντας «το σώμα μου, η επιλογή μου» και «δεν θα πάμε πίσω» οι διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους γυναίκες, διέσχισαν του δρόμους της Ουάσινγκτον και έφτασαν μπροστά στον Λευκό Οίκο. Κάποιοι μάλιστα δέθηκαν στα κάγκελα γύρω από το κτίριο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές της διαμαρτυρίας, 10.000 άνθρωποι από όλες τις ΗΠΑ συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον.

Όμως ο Τζο Μπάιντεν δεν βρισκόταν εκεί, καθώς περνά το Σαββατοκύριακο στο σπίτι του στο Ντέλαγουερ.

Αυτό δεν εμπόδισε την 37χρονη Μπέκα, που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό της, να διανύσει μια απόσταση δύο ωρών με το αυτοκίνητο για να διαδηλώσει.

Τι περιμένει από τον 79χρονο πρόεδρο; «Να το διευθετήσει!», απαντά. «Δεν θέλω τον κόσμο στον οποίο ζούσε η γιαγιά μου».

«Το διάταγμα που ανακοίνωσε δεν αρκεί», εκτίμησε η Μπέκα αναφερόμενη στο κείμενο που υπέγραψε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, το οποίο περιείχε κάποια μέτρα περιορισμένης ισχύος για την πρόσβαση στην άμβλωση.

Η Λόρεν Πιρς, 33 ετών, δικηγόρος από το Ντάλας ήταν επίσης μεταξύ των διαδηλωτών και διένυσε 2.100 χιλιόμετρα για να βρεθεί στην Ουάσινγκτον.

«Για εμένα δεν αξίζει τίποτε άλλο παρά η μάχη για τον σκοπό αυτό, το θεμελιώδες δικαίωμά μας να έχουμε την αυτονομία του σώματός μας», υπογράμμισε.

Η πολιτεία όπου ζει η Πιρς, το Τέξας, είναι μία από τις 10 όπου έχει ήδη απαγορευθεί η άμβλωση. Τουλάχιστον άλλες 12 πολιτείες αναμένεται να πράξουν το ίδιο μετά την ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου στα τέλη Ιουνίου ότι ανατρέπει την ιστορική του απόφαση του 1973 η οποία θεμελίωνε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση σε εθνικό επίπεδο.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Μπάιντεν βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες ότι δεν ενεργεί αρκετά αποφασιστικά για να προστατεύσει το δικαίωμα αυτό των γυναικών.

Ο ίδιος απαντά ότι οι εξουσίες του είναι περιορισμένες και ότι ο καλύτερος τρόπος να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην άμβλωση, ακόμη και στις συντηρητικές πολιτείες, είναι να υιοθετηθεί ομοσπονδιακή νομοθεσία. Για να γίνει αυτό, εξήγησε ο Μπάιντεν, οι Αμερικανοί θα πρέπει να δώσουν στους Δημοκρατικού μεγάλη πλειοψηφία στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί στην εξουσία του, αλλά θέλουμε να φτάσει αυτή την εξουσία στα όριά της», τόνισε από την πλευρά της η Ρέιτσελ Ο’Λίρι Καρμόνα, εκτελεστική διευθύντρια του Women’s March, εκτιμώντας ότι το διάταγμα του Μπάιντεν ήταν ένα σημαντικό, πρώτο βήμα.

Όμως πολλοί ακτιβιστές υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση εκτιμούν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν απέτυχε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Ζητάμε από τον πρόεδρο Μπάιντεν να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της άμβλωσης σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε η Καρμόνα. «Και αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο πίσω από το γραφείο του, θα πρέπει να βγει στον δρόμο» να διαδηλώσει, τόνισε.

«Είναι η πρώτη φορά που μας στερούν ένα συνταγματικό μας δικαίωμα», υπογράμμισε η 56χρονη Έλεν Μίλερ από τη Βιρτζίνια. «Είμαστε εδώ για τις κόρες μας, τα παιδιά μας, τις ζωές μας».

Στις ΗΠΑ περίπου 40 εκατομμύρια γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία αναμένεται να πάψουν να έχουν πρόσβαση στην άμβλωση τις επόμενες εβδομάδες.

