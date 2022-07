Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι: Έκλεισε η μεταγραφή του Στέρλινγκ

Ο Τζαμαϊκανός επιθετικός είναι η πρώτη μεγάλη μεταγραφή επί ημερών του νέου ιδιοκτήτη, Τοντ Μπόλι.

Οριστική συμφωνία επήλθε για το ποσό που θα βάλει στο ταμείο της η Μάντσεστερ Σίτι για την παραχώρηση του Ραχίμ Στέρλινγκ στην Τσέλσι. Οι «Πολίτες» θα εισπράξουν 56 εκατ. ευρώ, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να είναι έτοιμος να υπογράψει για 5+1 χρόνια στην ομάδα του Λονδίνου.

Πριν ανακοινωθεί, πάντως από τους «αριστοκράτες» η πρώτη μεγάλη μεταγραφή επί ημερών του νέου ιδιοκτήτη, Τοντ Μπόλι, ο Στέρλινγκ θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η ανακοίνωση της απόκτησής του από τους «μπλε» αναμένεται να γίνει πριν την αναχώρηση της αποστολής για τις ΗΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα, όπου οι «μπλε» θα πραγματοποιήσουν το "pre-season tour".

Ο γεννημένος από Τζαμαϊκανούς γονείς, Ραχίμ Στέρλινγκ, είχε μετακινηθεί από τη Λίβερπουλ στη Σίτι για 49 εκατ. στερλίνες το 2015 σημειώνοντας έκτοτε 131 γκολ σε 339 αγώνες. Υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πεπ Γκουαρντιόλα, ο Στέρλινγκ πέτυχε 120 γκολ με τη φανέλα της Σίτι. Μόνο ο Σέρχιο Αγουέρο έχει πετύχει περισσότερα γκολ (124) από την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού το 2016.

Αν και η Σίτι ήθελε να τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό της, ο 27χρονος διεθνής (77 συμμετοχές με την εθνική ανδρών της Αγγλίας) χρειαζόταν μία νέα πρόκληση και εντυπωσιάστηκε από το όραμα του Τόμας Τούχελ και τον ρόλο για τον οποίο του εξήγησε πως τον προορίζει.

Για την απόκτησή του Στέρλινγκ δε κινήθηκαν και άλλοι μεγάλοι σύλλογοι, ανάμεσα στους οποίους η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου. Όμως, ο Στέρλινγκ εξέφρασε την επιθυμία να μετακομίσει στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μία από τις προσωπικές φιλοδοξίες του, εξάλλου παραμένει να κατακτήσει μία ημέρα τη «Χρυσή Μπάλα», κάτι που ελπίζει να καταφέρει φορώντας τη φανέλα της Τσέλσι.

Την ίδια ώρα, ο Τούχελ αναζητούσε μία ώθηση στην επίθεση μετά την επιστροφή του πρώτου σκόρερ της Τσέλσι πέρυσι (15 γκολ) Ρομέλου Λουκάκου στη Μίλαν. Και καθώς η απόκτηση του Τζακ Γκρίλις από τη Σίτι το περασμένο καλοκαίρι περιόρισε τις ευκαιρίες για τον Στέρλινγκ, σε συνδυασμό με την απόκτηση των Έρλινγκ Χάαλαντ και Χούλιαν Άλβαρες φέτος, ο Πεπ Γκουαρντιόλα συναισθάνθηκε την ανάγκη του παίκτη να αγωνιστεί σε έναν σύλλογο, στον οποίο θα έχει περισσότερο χώρο και χρόνο.

Ο Στέρλινγκ ήταν στον πάγκο και στους δύο ημιτελικούς της Σίτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, καθώς και στο... επικό τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στην Premier League, με την Άστον Βίλα.

