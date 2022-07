Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Κάθε νέα παραλλαγή θα είναι μεταδοτικότερη από την προηγούμενη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, υπογράμμισε ότι η 4η δόση του εμβολίου βοηθάει τους πάντες και δεν κάνει κακό σε κανέναν.

O καθηγητής πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, εστίασε στη μεγάλη μεταδοτικότητα, εξηγώντας πως η κάθε παραλλαγή μετά την άλλη θα είναι μεταδοτικότερη καθώς ο ιός, λόγω της ανοσίας πολλών, δυσκολεύεται να επιβιώσει, όποτε αναγκάζεται να γίνεται μεταδοτικότερο.

«Χαλαρώσαμε σε μία φάση που τα επιδημιολογικά δεδομένα ήταν εντελώς διαφορετικά, σε μια φάση έντονης αποκλιμάκωσης, μάλιστα χαλαρώσαμε αργότερα από άλλες όμορες με εμάς χώρες, που είναι επίσης τουριστικοί προορισμοί» σημείωσε ο καθηγητής, μιλώντας στο mega.

Όπως εξήγησε, αυτό που συνέβη στη χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν πως η χαλάρωση των μέτρων προστασίας συνέπεσε με την επικράτηση των μεταδοτικότερων παραλλαγών της Όμικρον.

Αναφορικά με την 4η δόση, ο κ. Βασιλακόπουλος επισήμανε πως η ωφέλειά της για τους άνω των 60 ετών είναι ξεκάθαρη και έχει αποδειχθεί με αντίστοιχες μελέτες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν βοηθά και τους νεότερους και τόνισε πως δεν κάνει κακό σε κανέναν.

«Θα μειώσει κατά 50% την πιθανότητα να κολλήσει, και σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό να νοσήσει βαριά και να πεθάνει» προσέθεσε ο καθηγητής.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Αγωνία και έρευνες για τους δύο λουόμενους (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρουκέτες χτύπησαν πενταώροφη πολυκατοικία

Ιαπωνία: Εκλογές στη σκιά της δολοφονίας Άμπε