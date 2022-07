Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Θεσσαλονίκη

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Καλαμαριάς.

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 9:47 το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός είχε ένταση 3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και το επίκεντρο του ήταν 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Καλαμαριάς.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15,7 χιλιόμετρα ενώ έγινε αισθητή σε όλη την πόλη.

