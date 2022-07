Πολιτική

Κικίλιας: Ρεκόρ εσόδων από τον τουρισμό, θα ενισχύσουν τη μέση ελληνική οικογένεια

Η αύξηση στην επιβατική κίνηση, η επισκεψιμότητα σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και τα ρεκόρ της φετινής σεζόν.

Στα αποτελέσματα της στρατηγικής που χαράχτηκε το περασμένο φθινόπωρο με βασικούς στόχους την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη νέων ταξιδιωτικών προορισμών αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής».

Όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας, φέτος η τουριστική σεζόν ξεκίνησε από το Μάρτιο και όπως φαίνεται θα τελειώσει στις αρχές του χειμώνα, καθώς ήδη μεγάλοι tour operators ζητούν προσφορές για ταξιδιωτικά πακέτα τον Νοέμβριο, ακόμα και τον Δεκέμβριο.

Αναφορικά με τις ταξιδιωτικές ροές αλλά και τα έσοδα από τον τουρισμό, ο Υπουργός Τουρισμού επεσήμανε ότι οι προσπάθειες που έγιναν για «άνοιγμα» σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού αλλά και για προσέλκυση high spenders ταξιδιωτών, αποδίδουν καρπούς, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία από την άνοιξη μέχρι και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία η επιβατική κίνηση για τον μήνα Ιούνιο αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2019 κατά 50% στους τουρίστες από τις ΗΠΑ, 32% από Αυστρία, 24% από Ισραήλ, 12% από Καναδά, 8% από Γαλλία και 1% από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στους ταξιδιώτες από Ολλανδία οι αφίξεις είναι ισάριθμες με αυτές του '19, ενώ σχεδόν στα ίδια επίπεδα (στο 99%, το 95% και το 93% του 2019) είναι οι αφίξεις των ταξιδιωτών από Βέλγιο, Ελβετία και Ιταλία αντίστοιχα.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού έχει και η κρουαζιέρα η οποία, όπως είπε ο Υπουργός, φέτος έφτασε στους 10 μήνες με αποτέλεσμα οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της χώρας να εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες κατά 25% σε σύγκριση με το 2019. Ταυτόχρονα, είναι υπό επεξεργασία σχέδιο ώστε η κρουαζιέρα να επιμηκυνθεί ακόμα περισσότερο και να καλύπτει και τους 12 μήνες του χρόνου.

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε, επίσης, την υψηλή επισκεψιμότητα που έχουν φέτος προορισμοί οι οποίοι είναι λιγότερο δημοφιλείς και το Υπουργείο Τουρισμού επέλεξε στρατηγικά να «φωτίσει» καθώς δεν υστερούν σε τίποτα από άλλες περιοχές με ισχυρό brand.

«Η χώρα μας έχει τόσο πολλά μέρη απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, με υψηλού επιπέδου γαστρονομία αλλά και δυνατότητες ανάπτυξης πολλών ειδών εναλλακτικού τουρισμού, που είναι κρίμα να μην είναι γνωστά στους ξένους αλλά και στους Έλληνες ταξιδιώτες» δήλωσε ο Υπουργός, αναφέροντας ενδεικτικά περιοχές τις οποίες επισκέφθηκε πρόσφατα, όπως η Καστοριά, η οποία με την εμβληματική λίμνη της θα γίνει σημείο αναφοράς και κύρια πηγή εσόδων της θα είναι ο τουρισμός, η Λήμνος όπου εγκαινιάστηκε αθλητικό ξενοδοχείο που θα λειτουργεί και τους 12 μήνες του χρόνου φιλοξενώντας αθλητές και ομάδες ολυμπιακού επιπέδου, η Αίγινα η οποία ξεκίνησε να έχει επισκέπτες από τον Φεβρουάριο και η πληρότητα στα καταλύματά της ξεπερνά το 90%, όπως και η Ναύπακτος η οποία τοποθετείται και αυτή στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω από κοντά ότι τα καταφέρνουμε, που συναντώ ανθρώπους οι οποίοι μου λένε ότι ο τουρισμός φέτος έχει ενισχύσει σημαντικά το εισόδημά τους. Γιατί ο στόχος μας, ο στόχος της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη είναι ακριβώς αυτός: Με την ανάπτυξη του τουρισμού σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας μας, να ενισχύσουμε τη μέση ελληνική οικογένεια. Τους ξενοδόχους, τους εμπόρους, τους καταστηματάρχες, τον πρωτογενή τομέα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

