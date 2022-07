Τοπικά Νέα

Χαλκιδική: Βρέθηκε ο ένας αγνοούμενος λουόμενος

Οι πρώτες πληροφορίες από τις έρευνες στη Χαλκιδική, που ξεκίνησαν χθες το απόγευμα.

Ζωντανός εντοπίστηκε ο ένας από τους δύο λουόμενους που είχαν εξαφανιστεί το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ έκαναν μπάνιο στο Ποσείδι.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες, 14 ναυτικά μίλια από τη στεριά.

Πλοίο με σημαία Γιβλαρτάρ που ήταν κοντά τον περισυνέλλεξε και τον παρέλαβε σκάφος του Λιμενικού, που τον μεταφέρει στο λιμάνι της Νέας Σκιώνης.

Πρόκειται για 30χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έκανε διακοπές μαζί με έναν 25χρονο κι έναν 28χρονο φίλο του στο Ποσείδι. Οι τρεις νεαροί γιόρταζαν τα γενέθλια του ενός, όταν αποφάσισαν να βουτήξουν στη θάλασσα, παρά τους ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τα ρεύματα.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ ο 28χρονος παραμένει αγνοούμενους, με το Λιμενικό, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και πλήθος εθελοντών, να συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Εικόνες: voria.gr





