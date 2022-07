Κοινωνία

Ηλιούπολη: Χειροπέδες σε ανήλικο για επίθεση με μαχαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συλληφθείς είναι ένας εκ των δραστών της επίθεσης σε 5 ανηλίκους, κοντά σε σχολείο στην Ηλιούπολη.

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο αλλοδαπό, πέρασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής, 8 Ιουλίου, αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή της Ηλιούπολης, προέβησαν στον έλεγχο του ανήλικου, και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι συνολικού μήκους 16 εκατοστών.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης, στο οποίο οδηγήθηκε, προέκυψε ότι ο ανήλικος από κοινού με έτερο δράστη, βραδινές ώρες της 3-7-2022, πλησίον σχολικού συγκροτήματος στην Ηλιούπολη, προσέγγισαν 5 ανήλικους και με την απειλή μαχαιριού τους αφαίρεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και ποια Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά

Νότια Αφρική: Διπλό μακελειό με δεκάδες νεκρούς σε μπαρ (βίντεο)

Μύκονος: Έκλεβαν λουόμενους σε παραλίες