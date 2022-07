Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Σύλληψη ανηλίκου για επίθεση σε άλλους ανήλικους

Ακόμη ένα περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων, με επίθεση στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το βράδυ της Παρασκευής 8 Ιουλίου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, ένας ανήλικος κατηγορούμενος για απλή σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Το ίδιο βράδυ, στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια, ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε δύο ανήλικους και τους κτύπησε με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και στο σώμα.

Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον κατηγορούμενο ανήλικο και τον οδήγησαν στο Τ.Α. Φυλής, όπου αναγνωρίσθηκε ως ένας εκ των δραστών της ανωτέρω επίθεσης και συνελήφθη.

Δικογραφία σχηματίσθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Φυλής.

