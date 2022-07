Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Άλεκ Πίτερς

Ο Αμερικάνος πάουερ φόργουορντ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ισπανία με την φανέλα της Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός... δεν έχασε χρόνο, αφού λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της λύσης του συμβολαίου της Μπασκόνια με τον Άλεκ Πίτερς, η ομάδα του Πειραιά προχώρησε σε ανακοίνωση της απόκτησής του. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» και θα καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Πρίντεζης κρεμώντας τα παπούτσια του φέτος.

Η επιθυμία του Γιώργου Μπαρτζώκα να ενισχυθεί με τον Πίτερς στη ρακέτα ο Ολυμπιακός ήταν γνωστή εδώ και καιρό, αλλά ο Πίτερς είχε συμβόλαιο με τους Βάσκους και έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποδέσμευσή του. Η διοίκηση του Ολυμπιακού και ο παίκτης είχαν συμφωνήσει σε όλα και απλώς περίμεναν να λυθεί και τυπικά η συνεργασία με την ομάδα της Βιτόρια. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (10/7) και ο νταμπλούχος Ελλάδας 2022 έκανε και... επισήμως δικό του τον Άλεκ Πίτερς.

Στη σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρεται:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 13/04/1995

Υπηκοότητα: Αμερικανική

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Power Forward

Προηγούμενες ομάδες:

Valparaiso (2013–2017)

Phoenix Suns (2017–2018)

Northern Arizona Suns (2017–2018)

CSKA Moscow (2018–2019)

Anadolu Efes (2019–2020)

Baskonia (2020–2022)

Οι περσινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 12 αγώνων είχε μέσο όρο 23:50 λεπτά συμμετοχής, 9.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

Στο Ισπανικό πρωτάθλημα σε σύνολο 23 αγώνων είχε μέσο όρο 26:28 λεπτά συμμετοχής, 10.4 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρώπης (2019)

Πρωταθλητής Ρωσίας (2019)

Ατομικές

Horizon Παίκτης της χρονιάς (2017)

Μέλος της πρώτης 5άδας Horizon League (2015–2017)

Horizon League Tournament MVP (2015).

