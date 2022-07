Οικονομία

Τουρισμός - TUI: Ρεκόρ ζήτησης για την Ελλάδα αναμένεται φέτος

Ποιο νησί οδεύει προς ένα πρωτοφανές ρεκόρ, σύμφωνα με τον διευθυντή Επικοινωνίας της TUI. Ο τομέας της κρουαζιέρας και οι παραθεριστές πολυτελείας.



«Η Ελλάδα είναι και αυτό το καλοκαίρι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών. Αναμένουμε το υψηλότερο επίπεδο ζήτησης όλων των εποχών. Ειδικά η Κρήτη οδεύει προς ένα πρωτοφανές ρεκόρ. Δεν υπάρχει κανένας τουριστικός τομέας ή προορισμός προς την Ελλάδα που να μην έχει ζήτηση αυτήν τη στιγμή», δηλώνει ο Άαγκε Ντίνχαουπτ, διευθυντής Επικοινωνίας της TUI στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επισημαίνει ότι η απόφαση της TUI να μεταθέσει φέτος νωρίτερα την έναρξη της τουριστικής περιόδου για την Ελλάδα «αποδείχθηκε ορθότατη» και συμπληρώνει πως «και οι κρατήσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αυξάνονται επίσης σημαντικά εδώ και αρκετές εβδομάδες. Περιμένουμε και φέτος ένα πολύ δυνατό φθινόπωρο».

Σημειώνει επίσης πως και στον τομέα της κρουαζιέρας η ζήτηση για την Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνεται, «τα ελληνικά νησιά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους πελάτες μας που ενδιαφέρονται για κρουαζιέρες».

Τέλος, αναφέρει ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις μεταξύ των παραθεριστών πολυτελείας. «Τα πολυτελή ταξίδια της θερινής περιόδου είναι σχεδόν πλήρως εξαντλημένα. Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν επενδύσει στις εγκαταστάσεις τους και έχουν δημιουργηθεί πολλά όμορφα θέρετρα, μάλιστα έχουν δημιουργηθεί ακόμα και εντελώς νέα. Αυτές οι επενδύσεις αποδίδουν πλέον», καταλήγει.

Η συνέντευξη του Άαγκε Ντίνχαουπτ

Kύριε Ντίνχαουπτ, επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής οι αισιόδοξες προβλέψεις της TUI για την Ελλάδα, συνεχίζεται η θετική τάση; Αναμένετε να φέρετε περισσότερους τουρίστες από τη Γερμανία στην Ελλάδα από ό,τι το 2019, δηλαδή να ξεπεράσετε το επίπεδο πριν από την πανδημία;

Η Ελλάδα είναι και αυτό το καλοκαίρι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών και η ζήτηση εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη. Αναμένουμε το υψηλότερο επίπεδο ζήτησης όλων των εποχών το καλοκαίρι. Ειδικά η Κρήτη οδεύει προς ένα πρωτοφανές ρεκόρ. Δεν υπάρχει κανένας τουριστικός τομέας ή προορισμός προς την Ελλάδα που να μην έχει ζήτηση αυτήν τη στιγμή. Αντίστοιχα, η TUI συνεχίζει να κατέχει την ηγετική της θέση στην αγορά της Ελλάδας και συνολικά ο όμιλος αναμένεται να φέρει περίπου 3 εκατομμύρια παραθεριστές στην Ελλάδα, δηλαδή μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από ό,τι πριν από την πανδημία (οπότε ήταν 2,8 εκατομμύρια).

Θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στη ζήτηση;

Συνολικά, η TUI περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της 24 ελληνικούς προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά με πάνω από 4.500 ξενοδοχεία. Ιδιαίτερα δημοφιλή στους πελάτες μας είναι τα περίπου 40 ξενοδοχεία και κλαμπ της επωνυμίας TUI, όπως τα Robinson club, TUI Magic Life, TUI Blue, TUI Suneo και TUI Kids Club, τα οποία χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών. Η TUI προσέθεσε ακόμα μια φορά κλίνες για την Ελλάδα και εξασφάλισε επαρκείς χωρητικότητες στους δημοφιλείς προορισμούς διακοπών. Όταν τα πράγματα στενεύουν σε μεμονωμένες περιοχές, η TUI εργάζεται σταθερά για να εξασφαλίσει επιπλέον κλίνες. Ιδίως σε πολλά ελληνικά νησιά, βρίσκονται σε εξέλιξη επιτυχημένες επαναδιαπραγματεύσεις με τα ξενοδοχεία. Μόνο στα ελληνικά νησιά Κως και Ρόδος θα υπάρξει στενότητα κλινών στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Οι αγοραστές μας αγωνίζονται επί του παρόντος για να εξασφαλίσουν κάθε κρεβάτι, ώστε να δώσουν την δυνατότητα στους πελάτες μας να μπορέσουν να κάνουν διακοπές εκεί.

Πέρυσι, η Ελλάδα άνοιξε για τους τουρίστες στα μέσα Μαΐου. Φέτος, η TUI μετέθεσε νωρίτερα την έναρξη της τουριστικής περιόδου για την Ελλάδα. Αποδείχθηκε σωστή αυτή η απόφαση στην πράξη;

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η TUI μετέφερε φέτος την έναρξη της τουριστικής σεζόν για τα ελληνικά νησιά κατά τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα και προγραμμάτισε πάνω από 60 επιπλέον πτήσεις. Αυτή η απόφαση αποδείχθηκε ορθότατη, διότι οι παραθεριστές παραμένουν πιστοί στην Ελλάδα και φέτος.

Πώς προοιωνίζεται η ζήτηση για τα τέλη του καλοκαιριού και το φθινόπωρο όσον αφορά στην Ελλάδα;

Και οι κρατήσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αυξάνονται επίσης σημαντικά εδώ και αρκετές εβδομάδες. Πολλές οικογένειες εξασφαλίζουν αυτή τη στιγμή τις καλύτερες προσφορές για τις φθινοπωρινές διακοπές. Ο Οκτώβριος ήταν ήδη από πέρυσι ένας από τους μήνες διακοπών με τις περισσότερες κρατήσεις στην Ελλάδα. Ο υπέροχος αλλά όχι τόσο θερμός καιρός και οι ζεστές θερμοκρασίες της θάλασσας προσέλκυσαν πολλούς παραθεριστές και οι προσφορές μας ήταν de facto πλήρως εξαντλημένες. Περιμένουμε και φέτος ένα πολύ δυνατό φθινόπωρο.

Ποιοι ελληνικοί ταξιδιωτικοί προορισμοί ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς, ποιές είναι οι κορυφαίοι κορυφαίες επιλογές των πελατών σας;

Οι 10 κορυφαίοι προορισμοί του πελατών της TUI είναι: 1. Κρήτη 2. Ρόδος 3. Κως 4. Κέρκυρα 5. Πελοπόννησος 6. Μακεδονία 7. Σαντορίνη 8. Ζάκυνθος 9. Κάρπαθος 10. Μύκονος.

Πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν φέτος προβλήματα. Έχουν ακυρωθεί πτήσεις της TUI-fly προς την Ελλάδα ή εκτελείται ομαλά το πρόγραμμα των πτήσεων σας;

Η δική μας αεροπορική εταιρεία TUI fly λειτουργεί άρτια και έχουμε ξεκινήσει καλά προετοιμασμένοι την καλοκαιρινή σεζόν. Το πρόγραμμα πτήσεων μας με πολλές απευθείας πτήσεις από το Ντίσελντορφ, το Ανόβερο, την Φρανκφούρτη, το Μόναχο και την Στουτγκάρδη παραμένει σε ισχύ, όπως και επίσης ισχύουν οι σχεδιασμοί μας για επιπλέον εφεδρικά αεροσκάφη σε περιόδους αιχμής. Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο, οι διακοπές θα κυλήσουν ομαλά για τη συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών. Εκατομμύρια άνθρωποι θα περάσουν και πάλι με την TUI υπέροχες διακοπές και θα χαλαρώσουν αυτό το καλοκαίρι. Φυσικά και τα ελληνικά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, αλλά αυτό συνέβαινε και πριν από τον κορονοϊό, όταν αρκετές εκατοντάδες αεροπλάνα προσγειώνονταν στα νησιά κάθε εβδομάδα. Ως εκ τούτου, θα χαιρετίζαμε την περαιτέρω επέκταση των υποδομών.

Θα υπάρξουν επιπλέον πτήσεις από τη Γερμανία προς την Ελλάδα για να καλυφθεί μια ενδεχόμενη μεγαλύτερη ζήτηση;

Όπως προείπα έχουμε εξασφαλίσει μεγαλύτερη δυναμικότητα κλινών στην αγορά προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι για την έναρξη της περιόδου των διακοπών στα διάφορα ομοσπονδιακά κρατίδια όπου ο όγκος των ταξιδιωτών είναι ιδιαίτερα υψηλός. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν και ελληνικές αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις από και προς τη Γερμανία για τους πελάτες της TUI. Πρόσθετες πτήσεις θα υπάρξουν κατά περίπτωση και για τις εταιρείες μας και της κρουαζιέρας διότι και σε αυτές η ζήτηση έχει εκτοξευθεί στα ύψη.

Ποια είναι η κατάσταση με τις κρουαζιέρες ειδικά για ελληνικούς προορισμούς και πόσο δημοφιλείς είναι αυτή τη στιγμή στους πελάτες σας;

Η ζήτηση για κρουαζιέρες στην Ελλάδα συνεχίζει επίσης να αυξάνεται. Ήδη τον Απρίλιο ήμασταν εν πλω με ολόκληρο τον στόλο της TUI Cruises. Τα ελληνικά νησιά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους πελάτες μας που ενδιαφέρονται για κρουαζιέρες.

Υπάρχει ζήτηση και για ταξίδια σε ελληνικές πόλεις, π.χ. για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη;

Ο τουρισμός πόλεων βιώνει μια αναγέννηση αυτό το καλοκαίρι, αυτό ισχύει και για τη Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Για να είμαστε όμως ειλικρινείς, οι περισσότεροι πελάτες μας έλκονται από τις παραλίες των νησιών και τις όμορφες ταβέρνες των μικρότερων οικισμών.

Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε με τον τουρισμό πολυτελείας στην Ελλάδα, υπάρχει ενδιαφέρον και αν ναι ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί;

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις μεταξύ των παραθεριστών πολυτελείας της εταιρείας μας airtours. Τα πολυτελή ταξίδια της θερινής περιόδου είναι σχεδόν πλήρως εξαντλημένα, υπάρχουν όμως ακόμα μεμονωμένες δυνατότητες στην Κω, την Κέρκυρα και την Κρήτη. Από τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, η επιλογή είναι και πάλι σαφώς μεγαλύτερη. Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν επενδύσει στις εγκαταστάσεις τους και έχουν δημιουργηθεί πολλά όμορφα θέρετρα, μάλιστα έχουν δημιουργηθεί ακόμα και εντελώς νέα. Αυτές οι επενδύσεις αποδίδουν πλέον, διότι η τάση στις προτιμήσεις των παραθεριστών είναι ξεκάθαρα προς ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας, για ξενοδοχεία δηλαδή 4-5 αστέρων. Ορόσημο του περασμένου έτους ήταν ένα συνδυασμένο ταξίδι με το κρουαζιερόπλοιο MS Europa 2 της Hapag-Lloyd Cruises (ένα από τα καλύτερα και ομορφότερα στον κόσμο) συν διαμονή σε ένα τοπικό ξενοδοχείο 5 αστέρων κοντά στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.

