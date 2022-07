Κοινωνία

Εύβοια: φωτιά στα Γιάλτρα

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απογευμα της Κυριακής, στα Γιάλτρα Ευβοίας.

Οι φλόγες ξεπήδησαν σε δασική έκταση.

Επί τόπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για ρίψεις νερού από εναέρια μέσα.

Εν τω μεταξύ, δύο φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στην πόλη του Πύργου και ήδη επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Ειδικότερα, η πρώτη φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση κοντά στο δημοτικό στάδιο και στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα. Η δεύτερη φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση στην παραλιακή περιοχή της Σπιάντζας, στον Πύργο, όπου εκεί επιχειρούν 19 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και τρία οχήματα, ενώ δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.