Ιπτάμενο κρουαζιερόπλοιο: Ένα τουριστικό θέρετρο στους αιθέρες! (εικόνες)

Μπορεί να μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά όπως φαίνεται και στο βίντεο, δεν είναι και τόσο μακρινό όνειρο.

Δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που οπτικοποιεί μια ιδέα που έχει πέσει στο τραπέζι για τη δημιουργία ενός αεροσκάφους που θα αποτελεί στη πραγματικότητα ένα ιπτάμενο ξενοδοχείο ή καλύτερα ένα ιπτάμενο τουριστικό θέρετρο. Το Sky Cruise θα πραγματοποιεί αυτό ακριβώς που λέει και το όνομα του, ουράνιες κρουάζιέρες.

Το αεροσκάφος θα μπορεί να φιλοξενήσει πέντε χιλιάδες επιβάτες οι οποίοι θα μπορούν να καταφτάνουν εκεί με συμβατικά επιβατηγά αεροσκάφη τα οποία θα μπορούν να σταθμεύουν πάνω στο Sky Cruise.

Οι επιβάτες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τις πισίνες που θα υπάρχουν στο Sky Cruise, να ψωνίζουν σε καταστήματα, να ψυχαγωγηθούν σε κινηματογραφικές και θεατρικές αίθουσες, να γυμναστούν σε αθλητικούς χώρους, να φάνε σε κάποιο από τα εστιατόρια, να διασκεδάσουν σε κάποιο από τα μπαρ που θα είναι στη διάθεση τους ενώ τα παιδιά θα μπορούν να παίξουν σε παιδότοπους.

Αφού ολοκληρώσουν την μέρα τους κάνοντας όλα όσα προαναφέραμε οι επιβάτες θα μπορούν να επισκέπτονται το κατάστρωμα του σκάφους που θα λειτουργεί ως... μπαλκόνι με θέα τον νυχτερινό ουρανό. Θα υπάρχει στο σκάφος πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τα πιο προηγμένα ιατρικά μέσα σε περίπτωση ανάγκης.

Είκοσι ηλεκτρικοί κινητήρες που θα λειτουργούν με πυρηνική ενέργεια θα επιτρέπουν στο γιγάντιο σκάφος να παραμένει στον αέρα όχι απλά για μέρες ή εβδομάδες αλλά πιθανώς ακόμη και για μερικά χρόνια χωρίς να χρειάζεται να προσγειωθεί για ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα διατηρεί το σκάφος πάντοτε σε σταθερή πορεία αποφεύγοντας τις αναταράξεις. Προς το παρόν το Sky Cruise παραμένει μια ιδέα αποτυπωμένη στα χαρτιά αλλά ίσως κάποια εταιρεία ή κάποιος από τους σύγχρονους μεγιστάνες δει το βίντεο που κυκλοφόρησε και αποφασίσει να επενδύσει στην κατασκευή του σκάφους.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η ιδέα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αξίζει τον κόπο να ονειρευτεί κάποιος ένα τέτοιου είδους ιπτάμενο ταξίδι.

