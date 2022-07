Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κεραυνός χτύπησε αεροπλάνο σε πτήση από την Αθήνα - Τι δήλωσε επιβάτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πτήση ήταν γεμάτη αναταράξεις, αλλά τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα, όταν ένας κεραυνός χτύπησε το αεροσκάφος.



Μία ιδιαίτερη κατάσταση βίωσαν οι επιβάτες του αεροπλάνου που εκτελούσε την πτήση Αθήνα - Θεσσαλονίκη, αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες, όπως είχε περιγράψει και προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ένας από τους επιβάτες στο συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν και ο Σερραίος οικονομολόγος Μιχάλης Ματθιουδάκης, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση που βίωσαν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Μας ενημέρωσε το πλήρωμα ότι θα είχε αναταράξεις στη διαδρομή. Χτύπησε ένας κεραυνός το αεροπλάνο. Νιώσαμε ένα τράνταγμα και ακούσαμε μια μεγάλη βοή, αλλά συνεχίσαμε κανονικά. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν επικράτησε πανικός, αλλά αρκετοί ήταν σε εγρήγορση. Αγχωθήκαμε λίγο, αλλά ο πιλότος ήταν αρκετά έμπειρος και προσγείωσε με ασφάλεια το αεροπλάνο. Ήταν περίεργη κατάσταση αλλά τέλος καλό όλα καλά» ανέφερε ο κ. Ματθιουδάκης, στο infonews24.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: Σύλληψη ηλικιωμένου

Πήλιο: Έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε και προκάλεσε ατύχημα

Ληστεία στο προαύλιο εκκλησίας!