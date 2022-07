Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σανγκάη: Συναγερμός για νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον

Ανησυχία στις υγειονομικές Αρχές της Σαγκάης μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος κορονοϊού της νέας υποπαραλλαγή της Όμικρον.



Οι αρχές της Σανγκάης εντόπισαν ένα κρούσμα κορονοϊού που αφορά μια νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον BA.5, την Όμικρον BA.5.2.1, όπως ανακοίνωσε σήμερα σε ενημέρωση του Τύπου ένας αξιωματούχος σηματοδοτώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κίνα για να διαχειριστεί τις νέες παραλλαγές του κορονοϊού καθώς εφαρμόζει την πολιτική της των "μηδενικών κρουσμάτων".

Το κρούσμα, το οποίο εντοπίστηκε στη συνοικία Πουντόνγκ στις 8 Ιουλίου, συνδέεται με ένα κρούσμα του εξωτερικού, είπε ο Ζάο Νταντάν, ο υποδιευθυντής της υγειονομικής επιτροπής της πόλης.

Η Σανγκάη στην ανατολική Κίνα βγήκε από λοκντάουν, το οποίο διήρκεσε περίπου δύο μήνες, στις αρχές Ιουνίου αλλά συνέχισε να επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς βάζοντας σε καραντίνα κτίρια και συγκροτήματα κατοικιών καθώς εμφανίζονταν νέες πιθανές αλυσίδες μετάδοσης.

"Η πόλη μας συνεχίζει να καταγράφει περισσότερα θετικά κρούσματα από μετάδοση στην κοινότητα και ο κίνδυνος της επιδημιολογικής εξάπλωσης μέσω της κοινωνίας παραμένει πολύ υψηλός", προειδοποίησε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Ζάο, κάτοικοι σε αρκετές κεντρικές συνοικίες της Σανγκάης θα υποβληθούν σε διαγνωστικά τεστ για κορονοϊό σε δύο γύρους-από τις 12 ως τις 14 Ιουλίου-σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν νέα πιθανά ξεσπάσματα του ιού.

Η παραλλαγή Όμικρον BA.5, στην οποία οφείλεται ένα νέο κύμα κρουσμάτων στο εξωτερικό, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα στις 13 Μαΐου σε έναν 37χρονο ασθενή, ο οποίος είχε μεταβεί αεροπορικώς στη Σανγκάη από την Ουγκάντα, σύμφωνα με το Κινεζικό Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών.

Η παραλλαγή BA.5 αποδείχτηκε ότι έχει επιταχυνόμενο ρυθμό μετάδοσης και βελτιωμένη ικανότητα ανοσολογικής διαφυγής, δήλωσε ο Γιουάν Ζενγκάν, ένα μέλος της επιτροπής ειδικών για την πρόληψη του κορονοϊού στην πόλη αυτή, μιλώντας κατά τη σημερινή ενημέρωση του Τύπου.

Αλλά πρόσθεσε ότι ο εμβολιασμός παραμένει αποτελεσματικός για την πρόληψη της σοβαρής νόσησης ή του θανάτου από την BA.5.

