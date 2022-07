Οικονομία

Ανακύκλωση συσκευών: Διάταξη κατά της αισχροκέρδειας από καταστήματα

Στόχος να αποτραπεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο, «καπέλου» στις τιμές κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών. Τι θα περιλαμβάνει η διάταξη.



Για να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο, «καπέλου» στις τιμές κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ήδη παρακολουθούν τις τιμές ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενταχθούν στη διάταξη περί αισχροκέρδειας και οι τιμές των ηλεκτροβόρων ηλεκτρικών συσκευών του προγράμματος αντικατάστασης. Δηλαδή, όπως ισχύει για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και για τα σουπερμάρκετ.

Το υπουργείο παρακολουθεί την αγορά λεπτομερώς και δεν αποκλείεται, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, να φέρει προς ψήφιση διάταξη που θα αφορά στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών.

Θα επιβληθεί όριο στο περιθώριο κέρδους το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το περιθώριο που είχαν οι επιχειρήσεις πριν ανοίξει η πλατφόρμα και σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση διαπιστωθεί ότι πουλάει σε υψηλότερες τιμές από το πλαφόν, θα της επιβάλλεται πρόστιμο και δεν θα μπορεί να λάβει την επιδότηση.

